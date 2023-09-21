Канцлер Германии жестко высказался о Путине в ООН

Канцлер Германии заявил, что РФ якобы готовит план по завоеванию Украины

21 сентября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что РФ якобы готовит план по завоеванию Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц грубо высказался о президенте России Владимире Путине на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что у российского президента якобы есть план по завоеванию Украины. «Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил Шольц, его слова приводит немецкое агентство Die Welt. Канцлер ФРГ призвал Путина вывести военных по требованию Генеральной Ассамблеи ООН. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил на заседании Совбеза ООН, что РФ не отказывается от переговоров по Украине, если бы этого хотели США, они бы дали команду президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой, передает RT. «Мы слышим лозунги: „вторжение“, „агрессия“. Ни слова о первопричинах», — отметил Лавров. По его словам, Запад не слушал Россию и обманывал на протяжении многих, передает «Национальная служба новостей».

Канцлер Германии Олаф Шольц грубо высказался о президенте России Владимире Путине на заседании Совбеза ООН. Он заявил, что у российского президента якобы есть план по завоеванию Украины. «Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины», — заявил Шольц, его слова приводит немецкое агентство Die Welt. Канцлер ФРГ призвал Путина вывести военных по требованию Генеральной Ассамблеи ООН. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил на заседании Совбеза ООН, что РФ не отказывается от переговоров по Украине, если бы этого хотели США, они бы дали команду президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой, передает RT. «Мы слышим лозунги: „вторжение“, „агрессия“. Ни слова о первопричинах», — отметил Лавров. По его словам, Запад не слушал Россию и обманывал на протяжении многих, передает «Национальная служба новостей».