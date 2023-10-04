Премьер-министр Великобритании поддержал российские ценности

04 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Риши Сунак заявил, что человек не может сменить свой пол Фото: Официальный сайт президента Украины Человек не может сменить свой пол. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, поддержав тем самым российские ценности. «Нас не должны травить до той степени, что мы поверим, что люди могут быть любого пола, какими захотят. Они не могут. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Это здравый смысл», — заявил Риши Сунак, его слова передает Sky News . Традиционные ценности закреплены в Конституции РФ. Согласно им, брак возможен только между мужчиной и женщиной. К тому же летом 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, пишет RT. Во время выступления на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности Путин отметил, что многие страны мира разделяют взгляды России. По его словам, союзников РФ можно найти даже в европейских государствах, передает RT. При этом глава России осудил тех, кто считает, что традиционные ценности умерли.

Человек не может сменить свой пол. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, поддержав тем самым российские ценности. «Нас не должны травить до той степени, что мы поверим, что люди могут быть любого пола, какими захотят. Они не могут. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Это здравый смысл», — заявил Риши Сунак, его слова передает Sky News. Традиционные ценности закреплены в Конституции РФ. Согласно им, брак возможен только между мужчиной и женщиной. К тому же летом 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола, пишет RT. Во время выступления на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности Путин отметил, что многие страны мира разделяют взгляды России. По его словам, союзников РФ можно найти даже в европейских государствах, передает RT. При этом глава России осудил тех, кто считает, что традиционные ценности умерли.