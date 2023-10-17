Путин ответил на желание Байдена его подавить

Путин посоветовал Байдену учиться, чтобы не было желания подавлять кого-то
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Путин. Пекин
Джо Байден является одним их самых опытных политиков, заявил Владимир Путин Фото:

Президенту США Джо Байдену необходимо продолжать учиться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, комментируя признание Байдена, что он хочет подавить российского лидера.

«Век живи — век учись. Надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что американскому президенту надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы.

Путин подчеркнул, что невозможно подавить Россию. Он также отметил, что Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире и если у них нет других задач, кроме того как строить отношения с РФ, это неплохо.

Джо Байден высказал свои планы на Россию и ситуацию в Израиле в возможном втором президентском сроке. Он выразил желание подавить российского лидера и достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Байден представил представил сценарий, в котором объединение всей Европы поможет подавить Путина и предотвратить его негативное влияние.

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Президенту США Джо Байдену необходимо продолжать учиться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, комментируя признание Байдена, что он хочет подавить российского лидера. «Век живи — век учись. Надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что американскому президенту надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы. Путин подчеркнул, что невозможно подавить Россию. Он также отметил, что Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире и если у них нет других задач, кроме того как строить отношения с РФ, это неплохо. Джо Байден высказал свои планы на Россию и ситуацию в Израиле в возможном втором президентском сроке. Он выразил желание подавить российского лидера и достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Байден представил представил сценарий, в котором объединение всей Европы поможет подавить Путина и предотвратить его негативное влияние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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