Путин ответил на желание Байдена его подавить

Путин посоветовал Байдену учиться, чтобы не было желания подавлять кого-то

17 октября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Джо Байден является одним их самых опытных политиков, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту США Джо Байдену необходимо продолжать учиться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, комментируя признание Байдена, что он хочет подавить российского лидера. «Век живи — век учись. Надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что американскому президенту надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы. Путин подчеркнул, что невозможно подавить Россию. Он также отметил, что Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире и если у них нет других задач, кроме того как строить отношения с РФ, это неплохо. Джо Байден высказал свои планы на Россию и ситуацию в Израиле в возможном втором президентском сроке. Он выразил желание подавить российского лидера и достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Байден представил представил сценарий, в котором объединение всей Европы поможет подавить Путина и предотвратить его негативное влияние.

Президенту США Джо Байдену необходимо продолжать учиться. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин, комментируя признание Байдена, что он хочет подавить российского лидера. «Век живи — век учись. Надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он также добавил, что американскому президенту надо научиться уважать других и уметь искать компромиссы. Путин подчеркнул, что невозможно подавить Россию. Он также отметил, что Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире и если у них нет других задач, кроме того как строить отношения с РФ, это неплохо. Джо Байден высказал свои планы на Россию и ситуацию в Израиле в возможном втором президентском сроке. Он выразил желание подавить российского лидера и достичь мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Байден представил представил сценарий, в котором объединение всей Европы поможет подавить Путина и предотвратить его негативное влияние.