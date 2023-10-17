iDNES: жители Чехии отомстят беженцам из Украины за преступления

18 октября 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Жители Чехии призывают к решительным мерам из-за преступлений украинских беженцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU У жителей Пльзеня (Чехия) растет ненависть к украинским беженцам, поэтому они призывают к решительным мерам. Об этом заявил социолог Ян Лукашек. По его словам, череда эпизодов насилия лишь подкрепляет решение чехов. «Приток иностранцев также влечет за собой рост преступности. С каждым последующим случаем растет ненависть, усиливаются резкие реакции. Люди беспокоятся и чувствуют, что государство ничего не решает. Это мелкие случаи, но потом возникает такой, который станет спусковым крючком для желания отомстить», — написало издание iDNES со ссылкой на слова Лукашека. Ранее в Польше двое пьяных украинцев устроили погром в одном из хостелов. В Ирландии украинские беженцы взбунтовались из-за отказа местных властей кормить их бесплатно и пожаловались на качество еды, а правительство Швейцарии приняло решение платить украинцам более 4000 долларов, чтобы они уезжали на родину.

У жителей Пльзеня (Чехия) растет ненависть к украинским беженцам, поэтому они призывают к решительным мерам. Об этом заявил социолог Ян Лукашек. По его словам, череда эпизодов насилия лишь подкрепляет решение чехов. «Приток иностранцев также влечет за собой рост преступности. С каждым последующим случаем растет ненависть, усиливаются резкие реакции. Люди беспокоятся и чувствуют, что государство ничего не решает. Это мелкие случаи, но потом возникает такой, который станет спусковым крючком для желания отомстить», — написало издание iDNES со ссылкой на слова Лукашека. Ранее в Польше двое пьяных украинцев устроили погром в одном из хостелов. В Ирландии украинские беженцы взбунтовались из-за отказа местных властей кормить их бесплатно и пожаловались на качество еды, а правительство Швейцарии приняло решение платить украинцам более 4000 долларов, чтобы они уезжали на родину.