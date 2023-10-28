В Госдуме попросили Шойгу отпустить с СВО часть военных

28 октября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили увольнять в запас военных, у которых семьи находятся в трудных жизненных ситуациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой изменить правила увольнения в запас военнослужащих, которые провели в зоне СВО более года и не имеют возможности оказать помощь своим семьям в трудных жизненных ситуациях. Об этом сообщила Ксения Собчак в социальных сетях. «В связи с тем, что в адрес депутатов Комитета продолжают поступать обращения матерей, жен и сестер военнослужащих, находящихся уже более года в зоне СВО, и не имеющих возможности оказать помощь своим семьям в трудных жизненных ситуациях — беременность супруги, многодетность, наличие иждивенцев, требующих ухода и так далее. Прошу вас уважаемый Сергей Кужугетович и уважаемый Валерий Васильевич [начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов], высказать позицию Минобороны по этому предложению», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Осторожно, новости». Также бойцов, прослуживших больше года в зоне СВО на Украине, предложили увольнять в запас в связи с тяжелой болезнью супруги или рождением четвертого ребенка. Сейчас военные, которые подписали с Минобороны контракт, не могут уволиться из войск до конца СВО. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать увольнения бойцам СВО по семейным обстоятельствам. Сейчас уволиться со службы можно только по трем основаниям. А именно после достижения предельного возраста, по состоянию здоровья и при вступлении в силу приговора суда о лишении свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой изменить правила увольнения в запас военнослужащих, которые провели в зоне СВО более года и не имеют возможности оказать помощь своим семьям в трудных жизненных ситуациях. Об этом сообщила Ксения Собчак в социальных сетях. «В связи с тем, что в адрес депутатов Комитета продолжают поступать обращения матерей, жен и сестер военнослужащих, находящихся уже более года в зоне СВО, и не имеющих возможности оказать помощь своим семьям в трудных жизненных ситуациях — беременность супруги, многодетность, наличие иждивенцев, требующих ухода и так далее. Прошу вас уважаемый Сергей Кужугетович и уважаемый Валерий Васильевич [начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов], высказать позицию Минобороны по этому предложению», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Осторожно, новости». Также бойцов, прослуживших больше года в зоне СВО на Украине, предложили увольнять в запас в связи с тяжелой болезнью супруги или рождением четвертого ребенка. Сейчас военные, которые подписали с Минобороны контракт, не могут уволиться из войск до конца СВО. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать увольнения бойцам СВО по семейным обстоятельствам. Сейчас уволиться со службы можно только по трем основаниям. А именно после достижения предельного возраста, по состоянию здоровья и при вступлении в силу приговора суда о лишении свободы.