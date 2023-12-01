Якушев подвел итоги Года педагога и наставника

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Владимир Якушев поблагодарил уральских педагогов Фото:

Полпред президента Владимир Якушев 1 декабря в Екатеринбурге подвел итоги Года педагога и наставника. Он поблагодарил учителей за их труд и подчеркнул значимость этой работы.

«Работа учителя — очень важный, ответственный и непростой труд. Педагог должен иметь глубокие знания по предметам и быть эрудированным. Уметь объяснять сложные вещи простым языком. Быть терпеливым, внимательным и искренне любить детей. Я искренне хочу поблагодарить всех вас за верность профессии», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Он сообщил, что следующий год посветят семье. В частности, укреплению так называемых традиционных ценностей, поддержки родительства, детства и другому. Вопросы образования и воспитания также не останутся без внимания.

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Полпред президента Владимир Якушев 1 декабря в Екатеринбурге подвел итоги Года педагога и наставника. Он поблагодарил учителей за их труд и подчеркнул значимость этой работы. «Работа учителя — очень важный, ответственный и непростой труд. Педагог должен иметь глубокие знания по предметам и быть эрудированным. Уметь объяснять сложные вещи простым языком. Быть терпеливым, внимательным и искренне любить детей. Я искренне хочу поблагодарить всех вас за верность профессии», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Он сообщил, что следующий год посветят семье. В частности, укреплению так называемых традиционных ценностей, поддержки родительства, детства и другому. Вопросы образования и воспитания также не останутся без внимания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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