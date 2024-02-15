Сын Трампа сделал неожиданный вывод о Путине

Трамп-младший: Путин дал понять, что способен манипулировать Байденом
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп-младший уверен, что Владимир Путин манипулирует Джо Байденом Фото:

Президент России Владимир Путин предпочитает видеть на посту американского главы Джо Байдена, так как им проще всего «играть» и манипулировать. Об этом заявил сын бывшего главы США Дональд Трамп-младший.

«Путин <…> предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более „предсказуемый“. Другими словами, потому что президент РФ может играть на нем, как на скрипке», — написал Дональд Трамп-младший в соцсети X. То есть, считает Трамп, Путин может манипулировать Байденом.

Накануне президент Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным дал понять, что для России предпочтительнее видеть Байдена на посту американского главы, нежели Трампа. Российский лидер подчеркнул, что текущий президент США более «предсказуемый». В Штатах ожидаются президентские выборы в ноябре этого года. Трамп является одним из основных претендентов на должность президента. Российские политологи уверены, что Байдена могут в итоге не допустить до выборов, передает Pravda.ru.

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Президент России Владимир Путин предпочитает видеть на посту американского главы Джо Байдена, так как им проще всего «играть» и манипулировать. Об этом заявил сын бывшего главы США Дональд Трамп-младший. «Путин <…> предпочитает Байдена Трампу, потому что тот более „предсказуемый“. Другими словами, потому что президент РФ может играть на нем, как на скрипке», — написал Дональд Трамп-младший в соцсети X. То есть, считает Трамп, Путин может манипулировать Байденом. Накануне президент Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным дал понять, что для России предпочтительнее видеть Байдена на посту американского главы, нежели Трампа. Российский лидер подчеркнул, что текущий президент США более «предсказуемый». В Штатах ожидаются президентские выборы в ноябре этого года. Трамп является одним из основных претендентов на должность президента. Российские политологи уверены, что Байдена могут в итоге не допустить до выборов, передает Pravda.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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