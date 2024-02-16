Футболиста «Спартака» Промеса объявили в международный розыск

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Квинси Промес в Нидерландах был приговорен к шести годам тюрьмы Фото:

В международный розыск объявлен футболист московского «Спартака» Квинси Промес. Ранее он был осужден в Нидерландах. Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

«Квинси Промес объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — высказался Франклин Ваттимена в разговоре с РИА Новости.

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До этого суд в Нидерландах приговорил Квинси Промес к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Защита спортсмена заявила о желании обжаловать решение. Следствие считает, что футболист выполнял роль руководителя и финансиста в преступной группе, передает Sport24.

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В международный розыск объявлен футболист московского «Спартака» Квинси Промес. Ранее он был осужден в Нидерландах. Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена. «Квинси Промес объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — высказался Франклин Ваттимена в разговоре с РИА Новости. До этого суд в Нидерландах приговорил Квинси Промес к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Защита спортсмена заявила о желании обжаловать решение. Следствие считает, что футболист выполнял роль руководителя и финансиста в преступной группе, передает Sport24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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