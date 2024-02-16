Футболиста «Спартака» Промеса объявили в международный розыск

В международный розыск объявлен футболист московского «Спартака» Квинси Промес. Ранее он был осужден в Нидерландах. Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.
«Квинси Промес объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — высказался Франклин Ваттимена в разговоре с РИА Новости.
До этого суд в Нидерландах приговорил Квинси Промес к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Защита спортсмена заявила о желании обжаловать решение. Следствие считает, что футболист выполнял роль руководителя и финансиста в преступной группе, передает
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