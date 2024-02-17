В Госдуме расценили использование активов России ЕС как шаг к войне

Депутат Журова раскритиковала желание ЕС использовать доходы РФ для Украины

17 февраля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Заявление Урсулы фон дер Ляйен доказывает, что Запад не готов к мирным переговорам, передает Светлана Журова Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Планы Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных российских активов для создания оружия ВСУ демонстрируют, что Запад готов сделать шаг к войне. Так первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об использовании активов РФ для производства оружия для Украины. «Мы же говорим о том, что нужно делать шаги к миру, а не к войне <…> Они (западные страны — прим. URA.RU) такими вещами лишний раз говорят, что они против мира. И они его не хотят, и даже шаг не могут сделать, а наоборот», — заявила Журова в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал заключить мирный договор. Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Она также отметила, что новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на борьбу с обходом санкций через использование третьих стран.

Планы Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных российских активов для создания оружия ВСУ демонстрируют, что Запад готов сделать шаг к войне. Так первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об использовании активов РФ для производства оружия для Украины. «Мы же говорим о том, что нужно делать шаги к миру, а не к войне <…> Они (западные страны — прим. URA.RU) такими вещами лишний раз говорят, что они против мира. И они его не хотят, и даже шаг не могут сделать, а наоборот», — заявила Журова в беседе с «Лентой.ру». Она отметила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал заключить мирный договор. Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Она также отметила, что новый 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на борьбу с обходом санкций через использование третьих стран.