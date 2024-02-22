Кто попал в новый санкционный список Британии против РФ

Британия на 50 позиций расширила санкции против России
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Санкции Великобритании направлены на сокращение арсенала и военной казны РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Великобритании на 50 позиций расширили санкции против России. Санкции направлены на сокращение оружейного арсенала и военной казны. URA.RU расскажет, кто попал в новый санкционный список Британии.

«Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны <…> Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью», — следует из заявления на сайте правительства Великобритании.

В санкционные списки по РФ попали:

  • ФГП «Пермский пороховой завод»;
  • Завод имени Я. М. Свердлова, «Арктик СПГ 2» и его директор Олег Карпушин;
  • Компании «Алмазный мир» и «Агд Даймондс»;
  • Гендиректор «Флай Бридж» Анна Лужанская;
  • Авиакомпания «224 Летный отряд»;
  • Зампред правления «Новатэк» Лев Феодосьев и члены совета директоров компании Валерий Крюков, Виктор Нестеренко, Ирина Гайда, Алексей Орел;
  • Руководитель «Алросы» Игорь Маринычев и топ-менеджеры компании Евгений Агуреев, Сергей Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев;
  • Коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин;
  • Судоходные компании «Азия шиппинг» и «Ибекс шиппинг»;
  • Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин;
  • Станкозавод «Саста», поставщики станков «Битван», холдинг «Стан»;
  • Председатель совета директоров «ОМК» Анатолий Седых;
  • Правление Уральской горно-металлургической компании.

Также под санкции попали:

  • Гражданин Нидерландов Нильс Оскар Троост (Niels Oscar Troost), связанный с Paramount Energy & Commodities SA;
  • Китайские компании Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co.;
  • Белорусские компании Precise Electro-Mechanics Plant и JSC Planar;
  • Турецкие компании Cozum Yazilim Donanim Elektronik, Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi и Beks Ship Management And Trading Joint Stock Company;
  • Fractal Marine Dmcc из ОАЭ;
  • Швейцарская Paramount Energy & Commodities SA.

В общей сложности власти Великобритании ввели санкции в отношении 2 тысячи людей, компаний и групп. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, РФ есть чем ответить на санкции со стороны Британии.

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Власти Великобритании на 50 позиций расширили санкции против России. Санкции направлены на сокращение оружейного арсенала и военной казны. URA.RU расскажет, кто попал в новый санкционный список Британии. «Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны <…> Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью», — следует из заявления на сайте правительства Великобритании. В санкционные списки по РФ попали: Также под санкции попали: В общей сложности власти Великобритании ввели санкции в отношении 2 тысячи людей, компаний и групп. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, РФ есть чем ответить на санкции со стороны Британии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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