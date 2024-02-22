Кто попал в новый санкционный список Британии против РФ

Власти Великобритании на 50 позиций расширили санкции против России. Санкции направлены на сокращение оружейного арсенала и военной казны. URA.RU расскажет, кто попал в новый санкционный список Британии.
«Великобритания объявила более 50 новых санкций, направленных на сокращение оружейного арсенала и военной казны <…> Среди новых целей — производители боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговле алмазами и нефтью», — следует из заявления на сайте правительства Великобритании.
В санкционные списки по РФ попали:
- ФГП «Пермский пороховой завод»;
- Завод имени Я. М. Свердлова, «Арктик СПГ 2» и его директор Олег Карпушин;
- Компании «Алмазный мир» и «Агд Даймондс»;
- Гендиректор «Флай Бридж» Анна Лужанская;
- Авиакомпания «224 Летный отряд»;
- Зампред правления «Новатэк» Лев Феодосьев и члены совета директоров компании Валерий Крюков, Виктор Нестеренко, Ирина Гайда, Алексей Орел;
- Руководитель «Алросы» Игорь Маринычев и топ-менеджеры компании Евгений Агуреев, Сергей Барсуков, Алексей Филипповский, Игорь Соболев;
- Коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин;
- Судоходные компании «Азия шиппинг» и «Ибекс шиппинг»;
- Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин;
- Станкозавод «Саста», поставщики станков «Битван», холдинг «Стан»;
- Председатель совета директоров «ОМК» Анатолий Седых;
- Правление Уральской горно-металлургической компании.
Также под санкции попали:
- Гражданин Нидерландов Нильс Оскар Троост (Niels Oscar Troost), связанный с Paramount Energy & Commodities SA;
- Китайские компании Finder Technology, JUHANG Aviation Technology Co. и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co.;
- Белорусские компании Precise Electro-Mechanics Plant и JSC Planar;
- Турецкие компании Cozum Yazilim Donanim Elektronik, Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi и Beks Ship Management And Trading Joint Stock Company;
- Fractal Marine Dmcc из ОАЭ;
- Швейцарская Paramount Energy & Commodities SA.
В общей сложности власти Великобритании ввели санкции в отношении 2 тысячи людей, компаний и групп. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, РФ есть чем ответить на санкции со стороны Британии.
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