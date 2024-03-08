ВСУ используют против российских военных широкий спектр токсичных химикатов. Об этом на проходящей в Гааге 105-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил постпред РФ при данной организации и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.
«Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов», — передает слова Тарабрина РИА Новости. Он добавил, что в этот список входят удобрения, пестициды, дефолианты, едкие чистящие средства, лакокрасочные материалы, а также биотоксины. Поставки токсичных веществ осуществляются западными партнерами Украины, подчеркнул Тарабрин.
Расследование случаев применения токсичных химикатов на Украине проводится в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Также ранее, по словам постпреда РФ, силами ФСБ был предотвращен теракт, планировавшийся с использованием токсичного вещества BZ, произведенного в США. В рамках следствия были задержаны три гражданина Украины. Химикаты из Эдвуджского арсенала США предполагалось использовать для атак на российских военнослужащих и представителей власти, заключил Тарабрин.
Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказывал о периодических химических атаках со стороны ВСУ на кременском направлении. Украинские военные с помощью квадрокоптеров сбрасывают на российские позиции боеприпасы со специальным газом. Замглава Минпромторга Кирилл Лысогорский, в свою очередь, заявил, что Россия заранее предоставила информацию о планируемых химических провокациях со стороны Украины, что позволило предотвратить несколько трагедий, передает «Национальная служба новостей».
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