ВСУ применили токсичные вещества против российских военных

08 марта 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Украина применяет против ВС РФ большой спектр различных химикатов, заявил Владимир Тарабрин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ используют против российских военных широкий спектр токсичных химикатов. Об этом на проходящей в Гааге 105-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил постпред РФ при данной организации и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. «Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов», — передает слова Тарабрина РИА Новости. Он добавил, что в этот список входят удобрения, пестициды, дефолианты, едкие чистящие средства, лакокрасочные материалы, а также биотоксины. Поставки токсичных веществ осуществляются западными партнерами Украины, подчеркнул Тарабрин. Расследование случаев применения токсичных химикатов на Украине проводится в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Также ранее, по словам постпреда РФ, силами ФСБ был предотвращен теракт, планировавшийся с использованием токсичного вещества BZ, произведенного в США. В рамках следствия были задержаны три гражданина Украины. Химикаты из Эдвуджского арсенала США предполагалось использовать для атак на российских военнослужащих и представителей власти, заключил Тарабрин. Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказывал о периодических химических атаках со стороны ВСУ на кременском направлении. Украинские военные с помощью квадрокоптеров сбрасывают на российские позиции боеприпасы со специальным газом. Замглава Минпромторга Кирилл Лысогорский, в свою очередь, заявил, что Россия заранее предоставила информацию о планируемых химических провокациях со стороны Украины, что позволило предотвратить несколько трагедий, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ используют против российских военных широкий спектр токсичных химикатов. Об этом на проходящей в Гааге 105-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил постпред РФ при данной организации и посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин. «Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов», — передает слова Тарабрина РИА Новости. Он добавил, что в этот список входят удобрения, пестициды, дефолианты, едкие чистящие средства, лакокрасочные материалы, а также биотоксины. Поставки токсичных веществ осуществляются западными партнерами Украины, подчеркнул Тарабрин. Расследование случаев применения токсичных химикатов на Украине проводится в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Также ранее, по словам постпреда РФ, силами ФСБ был предотвращен теракт, планировавшийся с использованием токсичного вещества BZ, произведенного в США. В рамках следствия были задержаны три гражданина Украины. Химикаты из Эдвуджского арсенала США предполагалось использовать для атак на российских военнослужащих и представителей власти, заключил Тарабрин. Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказывал о периодических химических атаках со стороны ВСУ на кременском направлении. Украинские военные с помощью квадрокоптеров сбрасывают на российские позиции боеприпасы со специальным газом. Замглава Минпромторга Кирилл Лысогорский, в свою очередь, заявил, что Россия заранее предоставила информацию о планируемых химических провокациях со стороны Украины, что позволило предотвратить несколько трагедий, передает «Национальная служба новостей».