Президент Польши запугивает Запад победой России на Украине

Президент Польши Дуда: Россия нападет на Запад после победы на Украине

13 марта 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда уверен, что Россия введет свои войска на территорию Запада Фото: Официальный сайт президента Украины В Польше уверены, что президент России Владимир Путин после победы над Украиной нападет на страны Запада. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Таким образом он запугивает страны Европы, чтобы убедить их оказывать больше поддержки Киеву. «Что Украине нужно сегодня, так это убедиться, что Путин не выиграет. <…> Если Россия одержит победу в конфликте, он атакует еще раз. Он нападет на другие государства», — заявил Анджей Дуда в разговоре с Bloomberg. Таким образом он пытается убедить США продолжить военную поддержку Киева. Ранее в Польше заявили, что войска НАТО уже находятся на Украине. При этом неизвестно, кто именно из стран отправил своих солдат. В Кремле подчеркнули, что это вызывает напряженность. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что если Варшава введет свои войска на территорию Киева, они оттуда уже не уйдут. Таким образом он намекнул на исторический территориальный конфликт между странами.

В Польше уверены, что президент России Владимир Путин после победы над Украиной нападет на страны Запада. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда. Таким образом он запугивает страны Европы, чтобы убедить их оказывать больше поддержки Киеву. «Что Украине нужно сегодня, так это убедиться, что Путин не выиграет. <…> Если Россия одержит победу в конфликте, он атакует еще раз. Он нападет на другие государства», — заявил Анджей Дуда в разговоре с Bloomberg. Таким образом он пытается убедить США продолжить военную поддержку Киева. Ранее в Польше заявили, что войска НАТО уже находятся на Украине. При этом неизвестно, кто именно из стран отправил своих солдат. В Кремле подчеркнули, что это вызывает напряженность. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что если Варшава введет свои войска на территорию Киева, они оттуда уже не уйдут. Таким образом он намекнул на исторический территориальный конфликт между странами.