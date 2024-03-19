Доктор Мясников рассказал, какие популярные лекарства опасны для людей

Доктор Мясников: парацетамол и амоксиклав опасны для печени
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Антибиотики и противосудорожные препараты вызывают более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени Фото:

Популярный антибиотик амоксиклав (аугментин) и жаропонижающее парацетамол очень опасны для печени человека. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.

«Знаете какие лекарства наиболее опасны для печени? Первое место по миру занимает популярнейшее жаропонижающее парацетамол, второе — не менее популярный антибиотик амоксиклав (аугментин)», — говорится в сообщении. Он также отметил, что более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени вызывают антибиотики и противосудорожные препараты.

Ранее доктор Мясников развеял популярный миф о похмелье в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил опасность похмелья для организма человека и проинформировал, что процент смертности у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы, составляет 30%.

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Популярный антибиотик амоксиклав (аугментин) и жаропонижающее парацетамол очень опасны для печени человека. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале. «Знаете какие лекарства наиболее опасны для печени? Первое место по миру занимает популярнейшее жаропонижающее парацетамол, второе — не менее популярный антибиотик амоксиклав (аугментин)», — говорится в сообщении. Он также отметил, что более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени вызывают антибиотики и противосудорожные препараты. Ранее доктор Мясников развеял популярный миф о похмелье в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил опасность похмелья для организма человека и проинформировал, что процент смертности у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы, составляет 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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