Доктор Мясников рассказал, какие популярные лекарства опасны для людей

Популярный антибиотик амоксиклав (аугментин) и жаропонижающее парацетамол очень опасны для печени человека. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.
«Знаете какие лекарства наиболее опасны для печени? Первое место по миру занимает популярнейшее жаропонижающее парацетамол, второе — не менее популярный антибиотик амоксиклав (аугментин)», — говорится в сообщении. Он также отметил, что более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени вызывают антибиотики и противосудорожные препараты.
Ранее доктор Мясников развеял популярный миф о похмелье в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил опасность похмелья для организма человека и проинформировал, что процент смертности у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы, составляет 30%.
Популярный антибиотик амоксиклав (аугментин) и жаропонижающее парацетамол очень опасны для печени человека. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале. «Знаете какие лекарства наиболее опасны для печени? Первое место по миру занимает популярнейшее жаропонижающее парацетамол, второе — не менее популярный антибиотик амоксиклав (аугментин)», — говорится в сообщении. Он также отметил, что более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени вызывают антибиотики и противосудорожные препараты. Ранее доктор Мясников развеял популярный миф о похмелье в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он отметил опасность похмелья для организма человека и проинформировал, что процент смертности у пьяных пациентов, которые поступают в отделение больницы, составляет 30%.