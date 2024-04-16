Бракоразводный процесс между блогерами Чекалиными приостановили до июня

Судья мирового суда в Москве дал время на примирение супругам Артему и Валерии Чекалиным, более известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс приостановлен до 11 июня, сообщили в суде.
«Судья приостановил бракоразводный процесс между истцом и ответчиком, назначив супругам срок в два месяца для примирения, то есть до 11 июня 2024 года», — сообщили в суде ТАСС. Несмотря на это, судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе.
Валерия Чекалина подала заявление на расторжение брака с супругом 15 марта, передает «Национальная служба новостей». Она заявляла, что сложный период в отношении с супругом начался после уголовных дел из-за неуплаты налогов. Родители уже пытались спасти брак молодоженов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.