Бракоразводный процесс между блогерами Чекалиными приостановили до июня

16 апреля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Решение принял судья мирового судебного участка Москвы №246 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судья мирового суда в Москве дал время на примирение супругам Артему и Валерии Чекалиным, более известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс приостановлен до 11 июня, сообщили в суде. «Судья приостановил бракоразводный процесс между истцом и ответчиком, назначив супругам срок в два месяца для примирения, то есть до 11 июня 2024 года», — сообщили в суде ТАСС. Несмотря на это, судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе. Валерия Чекалина подала заявление на расторжение брака с супругом 15 марта, передает «Национальная служба новостей». Она заявляла, что сложный период в отношении с супругом начался после уголовных дел из-за неуплаты налогов. Родители уже пытались спасти брак молодоженов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судья мирового суда в Москве дал время на примирение супругам Артему и Валерии Чекалиным, более известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс приостановлен до 11 июня, сообщили в суде. «Судья приостановил бракоразводный процесс между истцом и ответчиком, назначив супругам срок в два месяца для примирения, то есть до 11 июня 2024 года», — сообщили в суде ТАСС. Несмотря на это, судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе. Валерия Чекалина подала заявление на расторжение брака с супругом 15 марта, передает «Национальная служба новостей». Она заявляла, что сложный период в отношении с супругом начался после уголовных дел из-за неуплаты налогов. Родители уже пытались спасти брак молодоженов.