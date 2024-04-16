16 апреля 2024

Бракоразводный процесс между блогерами Чекалиными приостановили до июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Малафеев. Екатеринбург, мировой суд
Решение принял судья мирового судебного участка Москвы №246 Фото:

Судья мирового суда в Москве дал время на примирение супругам Артему и Валерии Чекалиным, более известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс приостановлен до 11 июня, сообщили в суде.

«Судья приостановил бракоразводный процесс между истцом и ответчиком, назначив супругам срок в два месяца для примирения, то есть до 11 июня 2024 года», — сообщили в суде ТАСС. Несмотря на это, судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе.

Валерия Чекалина подала заявление на расторжение брака с супругом 15 марта, передает «Национальная служба новостей». Она заявляла, что сложный период в отношении с супругом начался после уголовных дел из-за неуплаты налогов. Родители уже пытались спасти брак молодоженов.

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Судья мирового суда в Москве дал время на примирение супругам Артему и Валерии Чекалиным, более известной как блогер Лерчек. Бракоразводный процесс приостановлен до 11 июня, сообщили в суде. «Судья приостановил бракоразводный процесс между истцом и ответчиком, назначив супругам срок в два месяца для примирения, то есть до 11 июня 2024 года», — сообщили в суде ТАСС. Несмотря на это, судья мирового участка планирует продолжить рассматривать заявление о разводе. Валерия Чекалина подала заявление на расторжение брака с супругом 15 марта, передает «Национальная служба новостей». Она заявляла, что сложный период в отношении с супругом начался после уголовных дел из-за неуплаты налогов. Родители уже пытались спасти брак молодоженов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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