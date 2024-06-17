Daily Mail перепутала должность Зеленского. Скрин

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Британская газета Daily Mail перепутала должность Владимира Зеленского
Британская газета Daily Mail перепутала должность Владимира Зеленского Фото:

Британская газета Daily Mail в своем материале о мирной конференции по Украине в Швейцарии перепутала должность украинского лидера. Владимир Зеленский, который продолжает считаться президентом страны, несмотря на окончание его срока, назван в материале премьер-министром. Причем путаница фигурирует в заголовке материала.

«Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию», — именно с таким заголовком был опубликован материал на сайте газеты. В нем отражены основные итоги мирной конференции, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня. 

В ходе саммита участвовали 90 стран, однако Россию туда не пригласили. Это вызвало недоумение со стороны официальных лиц РФ. Зеленский анонсировал второй саммит. В офисе Зеленского также захотели позвать Россию на второй саммит по Украине.

В настоящий момент Владимир Зеленский считается нелегитимным президентом. Его срок официально закончился 20 мая. Выборы в 2024 году были отменены.

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Британская газета Daily Mail в своем материале о мирной конференции по Украине в Швейцарии перепутала должность украинского лидера. Владимир Зеленский, который продолжает считаться президентом страны, несмотря на окончание его срока, назван в материале премьер-министром. Причем путаница фигурирует в заголовке материала. «Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию», — именно с таким заголовком был опубликован материал на сайте газеты. В нем отражены основные итоги мирной конференции, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня.  В ходе саммита участвовали 90 стран, однако Россию туда не пригласили. Это вызвало недоумение со стороны официальных лиц РФ. Зеленский анонсировал второй саммит. В офисе Зеленского также захотели позвать Россию на второй саммит по Украине. В настоящий момент Владимир Зеленский считается нелегитимным президентом. Его срок официально закончился 20 мая. Выборы в 2024 году были отменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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