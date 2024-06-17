Британская газета Daily Mail в своем материале о мирной конференции по Украине в Швейцарии перепутала должность украинского лидера. Владимир Зеленский, который продолжает считаться президентом страны, несмотря на окончание его срока, назван в материале премьер-министром. Причем путаница фигурирует в заголовке материала.
«Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию», — именно с таким заголовком был опубликован материал на сайте газеты. В нем отражены основные итоги мирной конференции, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня.
В ходе саммита участвовали 90 стран, однако Россию туда не пригласили. Это вызвало недоумение со стороны официальных лиц РФ. Зеленский анонсировал второй саммит. В офисе Зеленского также захотели позвать Россию на второй саммит по Украине.
В настоящий момент Владимир Зеленский считается нелегитимным президентом. Его срок официально закончился 20 мая. Выборы в 2024 году были отменены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.