США поддержали приглашение России на саммит по Украине

Соединенные Штаты Америки выразили готовность поддержать Киев в случае приглашения России на новый саммит по Украине. Об этом заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер.
«Если власти Украины хотят пригласить Россию на этот саммит… Конечно, мы это поддерживаем», — заявил Миллер.
При этом представитель госдепа США подчеркнул, что окончательное решение о приглашении России на переговоры должно быть принято именно украинской стороной. Такое заявление было сделано на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости присутствия России на втором саммите в ноябре 2024 года.
Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Зеленский выразил готовность позвать РФ на второй саммит. До этого времени Киев хочет разработать его план по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.
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