США поддержали приглашение России на саммит по Украине

США готовы поддержать Киев в случае приглашения России на саммит по Украине

15 июля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

США поддержали решение пригласить РФ на саммит по Украине Фото: Георгий Бергал © URA.RU Соединенные Штаты Америки выразили готовность поддержать Киев в случае приглашения России на новый саммит по Украине. Об этом заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер. «Если власти Украины хотят пригласить Россию на этот саммит… Конечно, мы это поддерживаем», — заявил Миллер. При этом представитель госдепа США подчеркнул, что окончательное решение о приглашении России на переговоры должно быть принято именно украинской стороной. Такое заявление было сделано на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости присутствия России на втором саммите в ноябре 2024 года. Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Зеленский выразил готовность позвать РФ на второй саммит. До этого времени Киев хочет разработать его план по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки выразили готовность поддержать Киев в случае приглашения России на новый саммит по Украине. Об этом заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер. «Если власти Украины хотят пригласить Россию на этот саммит… Конечно, мы это поддерживаем», — заявил Миллер. При этом представитель госдепа США подчеркнул, что окончательное решение о приглашении России на переговоры должно быть принято именно украинской стороной. Такое заявление было сделано на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости присутствия России на втором саммите в ноябре 2024 года. Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Зеленский выразил готовность позвать РФ на второй саммит. До этого времени Киев хочет разработать его план по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.