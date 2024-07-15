15 июля 2024

США поддержали приглашение России на саммит по Украине

США готовы поддержать Киев в случае приглашения России на саммит по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша, флаг америки
США поддержали решение пригласить РФ на саммит по Украине Фото:

Соединенные Штаты Америки выразили готовность поддержать Киев в случае приглашения России на новый саммит по Украине. Об этом заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер.

«Если власти Украины хотят пригласить Россию на этот саммит… Конечно, мы это поддерживаем», — заявил Миллер.

При этом представитель госдепа США подчеркнул, что окончательное решение о приглашении России на переговоры должно быть принято именно украинской стороной. Такое заявление было сделано на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости присутствия России на втором саммите в ноябре 2024 года.

Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Зеленский выразил готовность позвать РФ на второй саммит. До этого времени Киев хочет разработать его план по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.

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Соединенные Штаты Америки выразили готовность поддержать Киев в случае приглашения России на новый саммит по Украине. Об этом заявил представитель госдепа США Мэттью Миллер. «Если власти Украины хотят пригласить Россию на этот саммит… Конечно, мы это поддерживаем», — заявил Миллер. При этом представитель госдепа США подчеркнул, что окончательное решение о приглашении России на переговоры должно быть принято именно украинской стороной. Такое заявление было сделано на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского о необходимости присутствия России на втором саммите в ноябре 2024 года. Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Зеленский выразил готовность позвать РФ на второй саммит. До этого времени Киев хочет разработать его план по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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