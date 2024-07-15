Зеленский хочет позвать РФ на мирный саммит: главное об СВО к вечеру 15 июля

Зеленский: Россия должна участвовать во второй мирной конференции по Украине
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Испания передала Украине новые танки Leopard Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине. Главные новости спецоперации к вечеру 15 июля — в материале URA.RU.

Мирная конференция по Украине

Владимир Зеленский считает, что представители России должны присутствовать на втором саммите мира. По его словам, подготовку к его проведению планируют завершить к ноябрю 2024 года. К этому времени Киев намерен разработать план второго саммита по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.

Передача оружия ВСУ

В Минобороны Испании сообщили о начале мультимодальной перевозки на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта. Отмечается, что груз должен попасть в ВСУ через польский порт.

В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ. Там рассказали, что Киев получил от Берлина десять Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS, а также ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

Сырский поехал в зону боевых действий из-за больших потерь в войсках

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Украина пыталась угнать бомбардировщик Ту-22М3 ВС РФ: карта СВО на 15 июля

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился провести проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде после сообщений о больших потерях. При этом ранее украинские военнослужащие и журналисты сообщали о высоких потерях в бригаде якобы из-за ошибочных приказов ее командира Богдана Шевчука.

Зеленский заявил, что с уважением относится к главкому ВСУ Александру Сырскому, и отказался давать оценку его действиям на посту. По его словам, причиной провала украинской армии в Харьковской области является задержка военной помощи Киеву от Вашингтона, а не личность командующего. Также украинский лидер указал, что ВСУ потерпели бы неудачу и при бывшем главнокомандующим Валерием Залужном, так как прорыв ВС РФ был совершен, «потому что этого хотели русские».

Украинские спецслужбы пытались угнать Ту-22М3

Спецслужбы Украины пытались заставить командира летательного аппарата Ту-22М3 угнать транспорт. При этом украинцы хотели, чтобы он катапультировал остальных трех членов экипажа. ФСБ РФ пресекла угон российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб.

ВС РФ за сутки уничтожили девять полевых складов с боеприпасами ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки в ходе спецоперации заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам. Они поразили противника в районах населенных пунктов Овшаровка, Богуславка, Червоная Диброва, а также Красный Лиман и Серебрянка. Кроме того, российские военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовой бригады и нацгвардейцев ВСУ, передает Пятый канал.

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Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о том, что российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине. Главные новости спецоперации к вечеру 15 июля — в материале URA.RU. Владимир Зеленский считает, что представители России должны присутствовать на втором саммите мира. По его словам, подготовку к его проведению планируют завершить к ноябрю 2024 года. К этому времени Киев намерен разработать план второго саммита по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам. В Минобороны Испании сообщили о начале мультимодальной перевозки на Украину 10 танков Leopard 2A4 после завершения комплексного процесса ремонта. Отмечается, что груз должен попасть в ВСУ через польский порт. В конце июля — начале июля Германия тайно передала Украине вооружения. Об этом сообщили в немецких СМИ. Там рассказали, что Киев получил от Берлина десять Leopard, 20 БМП Marder, три установки HIMARS, а также ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился провести проверку в 59-й отдельной мотопехотной бригаде после сообщений о больших потерях. При этом ранее украинские военнослужащие и журналисты сообщали о высоких потерях в бригаде якобы из-за ошибочных приказов ее командира Богдана Шевчука. Зеленский заявил, что с уважением относится к главкому ВСУ Александру Сырскому, и отказался давать оценку его действиям на посту. По его словам, причиной провала украинской армии в Харьковской области является задержка военной помощи Киеву от Вашингтона, а не личность командующего. Также украинский лидер указал, что ВСУ потерпели бы неудачу и при бывшем главнокомандующим Валерием Залужном, так как прорыв ВС РФ был совершен, «потому что этого хотели русские». Спецслужбы Украины пытались заставить командира летательного аппарата Ту-22М3 угнать транспорт. При этом украинцы хотели, чтобы он катапультировал остальных трех членов экипажа. ФСБ РФ пресекла угон российского бомбардировщика Ту-22М3 со стороны украинских спецслужб. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки в ходе спецоперации заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским силам. Они поразили противника в районах населенных пунктов Овшаровка, Богуславка, Червоная Диброва, а также Красный Лиман и Серебрянка. Кроме того, российские военнослужащие отразили четыре контратаки штурмовой бригады и нацгвардейцев ВСУ, передает Пятый канал.
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