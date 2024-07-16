Что известно об украинском батальоне «Шквал», собранном из бывших зэков

Первые заключенные в составе батальона ВСУ «Шквал» попали в плен ВС России

16 июля 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Батальон с заключенными будет использоваться в наиболее рискованных операциях Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ВС РФ смогли захватить первых пленных из недавно сформированного в вооруженных силах Украины батальона экс-заключенных «Шквал» в составе элитной 47-й бригады «Магура». Об этом сообщили военные корреспонденты. URA.RU приводит всю информацию, известную о новом батальоне ВСУ. Что известно о батальоне «Шквал» По данным telegram-канала «Архангел спецназа Z», 47-я отдельная механизированная бригада (ОМБР) ВСУ создала новый батальон. Он получил название «Шквал» и был сформирован из бывших заключенных и опытных военных инструкторов. Учитывая стандарты численности украинских батальонов, предполагается, что в нем могут служить до 800 человек. По информации 47-й ОМБР, «Шквал» является независимым, полностью комплектованным подразделением, действующим отдельно от основного состава бригады. Ожидается, что батальон будет использоваться как штурмовые отряды на донецком направлении. Несколько дней назад были опубликованы кадры церемонии вручения шевронов новобранцам батальона. Недавно подразделение приняло участие в своем первом бою. Предполагается, что «Шквал» был сформирован в спешном порядке и его основная задача — занимать стратегические позиции. Как пишут в канале, батальон, предположительно, будет использоваться в наиболее рискованных операциях, где нецелесообразно терять высококвалифицированных специалистов из других элитных подразделений. Они будут выполнять роль «ударной силы», после чего наступление продолжат более подготовленные штурмовики. ВС РФ взяли в плен военнослужащих батальона Первые заключенные в составе ВСУ попали в плен ВС РФ в селе Новоселовка Первая (ДНР), сообщили в telegram-канале «Военное дело». Там также отметили, что основу формирования составляют бывшие заключенные, которых освободили в рамках мобилизации. Верховная рада Украины в мае 2024 года одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал его. Так, закон позволяет отправить заключенных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. Отмечалось, что в лучшем случае в зону боевых действий будут направлены не более 15 тысяч заключенных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ВС РФ смогли захватить первых пленных из недавно сформированного в вооруженных силах Украины батальона экс-заключенных «Шквал» в составе элитной 47-й бригады «Магура». Об этом сообщили военные корреспонденты. URA.RU приводит всю информацию, известную о новом батальоне ВСУ. По данным telegram-канала «Архангел спецназа Z», 47-я отдельная механизированная бригада (ОМБР) ВСУ создала новый батальон. Он получил название «Шквал» и был сформирован из бывших заключенных и опытных военных инструкторов. Учитывая стандарты численности украинских батальонов, предполагается, что в нем могут служить до 800 человек. По информации 47-й ОМБР, «Шквал» является независимым, полностью комплектованным подразделением, действующим отдельно от основного состава бригады. Ожидается, что батальон будет использоваться как штурмовые отряды на донецком направлении. Несколько дней назад были опубликованы кадры церемонии вручения шевронов новобранцам батальона. Недавно подразделение приняло участие в своем первом бою. Предполагается, что «Шквал» был сформирован в спешном порядке и его основная задача — занимать стратегические позиции. Как пишут в канале, батальон, предположительно, будет использоваться в наиболее рискованных операциях, где нецелесообразно терять высококвалифицированных специалистов из других элитных подразделений. Они будут выполнять роль «ударной силы», после чего наступление продолжат более подготовленные штурмовики. Первые заключенные в составе ВСУ попали в плен ВС РФ в селе Новоселовка Первая (ДНР), сообщили в telegram-канале «Военное дело». Там также отметили, что основу формирования составляют бывшие заключенные, которых освободили в рамках мобилизации. Верховная рада Украины в мае 2024 года одобрила законопроект, разрешающий мобилизацию в ряды ВСУ отбывающих заключение за нетяжкие преступления. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал его. Так, закон позволяет отправить заключенных на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение. Отмечалось, что в лучшем случае в зону боевых действий будут направлены не более 15 тысяч заключенных.