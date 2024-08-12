ВСУ ударили по приграничью Энергодара

Украинские военные открыли огонь по приграничной зоне города Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.
«ВСУ открыли огонь по приграничной зоне Энергодара. Обстрел был слышен за пределами города, в пределах береговой линии», — сообщила Яшина в беседе с РИА Новости.
Энергодар является городом-спутником ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщил о возгорании на объекте охладительных систем вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Город регулярно подвергается обстрелам ВСУ. Ранее власти региона сообщали о более 40 попытках ВСУ за неделю обстрелять Энергодар. Российские средства ПВО позволили предотвратить потери и ущерб для населения, сообщает RT.
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