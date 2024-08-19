Назван популярный напиток, вызывающий рак пищевода

Постоянное питье очень горячего чая (температурой больше 60 градусов Цельсия) может значительно увеличить риск развития рака пищевода. Такие выводы опубликовал научный журнал International Journal of Cancer, специализирующийся на онкологии.
«Ученые выяснили, что люди, ежедневно выпивающие менее 700 миллилитров крайне горячего чая, почти вдвое чаще сталкиваются с раком пищевода по сравнению с теми, кто предпочитает пить менее горячий напиток в больших объемах», — говорится в публикации. Исследование охватило около полумиллиона участников.
Вероятность возникновения рака пищевода у людей, регулярно пьющих очень горячий чай, увеличивается на 90%, так как постоянное воздействие высоких температур влияет на слизистую оболочку внутренних органов. Такие процессы вызывают появление злокачественных опухолей, поэтому эксперты рекомендуют пить напиток более низкой температуры.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал витамин, без которого появляются полипы и рак в кишечнике. По его словам, влияние дефицита витамина D на образование полипов в кишечнике научно доказано. Онколог Сергей Пикулин заявил, что некоторые типы рака можно выявить еще на нулевой стадии.
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