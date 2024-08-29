Суд арестовал мужчину, выбросившего женщину с младенцем из окна

29 августа 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Мужчина, выбросивший из окна жену и ребенка, помещен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и младенца, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы. «По требованию следователей столичного СК обвиняемого в убийстве жены и ребенка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщается в telegram-канале СК. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выбросил из окна жену и младенца. Они скончались на месте. Прокуратура Москвы подтвердила факт произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и младенца, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы. «По требованию следователей столичного СК обвиняемого в убийстве жены и ребенка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщается в telegram-канале СК. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выбросил из окна жену и младенца. Они скончались на месте. Прокуратура Москвы подтвердила факт произошедшего.