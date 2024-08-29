Суд арестовал мужчину, выбросившего женщину с младенцем из окна

Мужчина, выбросивший из окна жену и ребенка, помещен под стражу
Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и младенца, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы.
«По требованию следователей столичного СК обвиняемого в убийстве жены и ребенка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщается в
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выбросил из окна жену и младенца. Они скончались на месте. Прокуратура Москвы подтвердила факт произошедшего.
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