Суд арестовал мужчину, выбросившего женщину с младенцем из окна

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчина, выбросивший из окна жену и ребенка, помещен под стражу Фото:

Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и младенца, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы.

«По требованию следователей столичного СК обвиняемого в убийстве жены и ребенка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщается в telegram-канале СК. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выбросил из окна жену и младенца. Они скончались на месте. Прокуратура Москвы подтвердила факт произошедшего.

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Мужчина, обвиняемый в убийстве жены и младенца, был арестован по решению суда. Об этом сообщили в Следственном комитете Москвы. «По требованию следователей столичного СК обвиняемого в убийстве жены и ребенка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщается в telegram-канале СК. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выбросил из окна жену и младенца. Они скончались на месте. Прокуратура Москвы подтвердила факт произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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