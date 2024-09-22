Бастрыкин поручил проверить мигранта, преследующего девушек в Москве

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину представят доклад о московском мигранте, который пристает к местным девушкам и преследует их. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В соцмедиа сообщается, что в столице мигрант преследует девушек и пристает к ним. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — сказано в официальном канале СК РФ «Следком».
Бастрыкин руководителю ГСУ СК России по городу Москве доложить о ходе проверки. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате комитета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.