22 сентября 2024

Бастрыкин поручил проверить мигранта, преследующего девушек в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин получит доклад с деталями происшествия
Бастрыкин получит доклад с деталями происшествия Фото:

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину представят доклад о московском мигранте, который пристает к местным девушкам и преследует их. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что в столице мигрант преследует девушек и пристает к ним. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — сказано в официальном канале СК РФ «Следком».

Бастрыкин руководителю ГСУ СК России по городу Москве доложить о ходе проверки. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате комитета.

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Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину представят доклад о московском мигранте, который пристает к местным девушкам и преследует их. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В соцмедиа сообщается, что в столице мигрант преследует девушек и пристает к ним. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка», — сказано в официальном канале СК РФ «Следком». Бастрыкин руководителю ГСУ СК России по городу Москве доложить о ходе проверки. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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