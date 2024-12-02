BBC: бойцам ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации Трампа

ВСУ приказали держаться в Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает британский телеканал BBC, которому удалось связаться с украинскими военными.
«Приказ теперь заключается в том, чтобы держаться за этот небольшой клочок российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не прибудет новый президент США с новой политикой», — рассказали бойцы ВСУ в разговоре с BBC. По словам телеканала, украинские солдаты зачастую рисуют «мрачную картину» происходящего в Курской области и бояться проиграть.
Военные, по словам BBC, жалуются на тяжелые условия и хронический недостаток сна, связанный с постоянными бомбардировками со стороны России. Также проблемой для них становится плохая погода.
ВСУ продолжают активно атаковать позиции в российском регионе, используя большое количество военной техники. Однако множество бойцов противника уже начали сдаваться в плен ВС РФ.
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