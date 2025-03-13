Петербургские депутаты предложили штрафы за склонение к абортам

В Петербурге депутаты Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» предложили введение штрафов за склонение беременных женщин к прерыванию беременности. Предложение уже зарегистрировано, документ доступен в базе законопроектов на сайте парламента.
«Проект закона направлен на установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте парламента. При этом уточняется, что информирование о медицинских показаниях к аборту от врачей и других компетентных лиц не будет считаться нарушением.
По новому законопроекту, за склонение к аборту предусмотрены штрафы: для физических лиц от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы могут быть наложены независимо от того, привело ли давление к фактическому прерыванию беременности.
Авторы законопроекта объясняют свою инициативу стремлением укрепить институт семьи и материнства, повысить уровень рождаемости, а также снизить количество абортов в регионе. Подобные меры уже действуют более чем в десяти регионах России.
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