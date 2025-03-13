13 марта 2025

Петербургские депутаты предложили штрафы за склонение к абортам

© Служба новостей «URA.RU»
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Штрафы могут быть наложены независимо от того, привело ли давление к фактическому прерыванию беременности
Штрафы могут быть наложены независимо от того, привело ли давление к фактическому прерыванию беременности Фото:

В Петербурге депутаты Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» предложили введение штрафов за склонение беременных женщин к прерыванию беременности. Предложение уже зарегистрировано, документ доступен в базе законопроектов на сайте парламента.

«Проект закона направлен на установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте парламента. При этом уточняется, что информирование о медицинских показаниях к аборту от врачей и других компетентных лиц не будет считаться нарушением.

По новому законопроекту, за склонение к аборту предусмотрены штрафы: для физических лиц от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы могут быть наложены независимо от того, привело ли давление к фактическому прерыванию беременности.

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу стремлением укрепить институт семьи и материнства, повысить уровень рождаемости, а также снизить количество абортов в регионе. Подобные меры уже действуют более чем в десяти регионах России.

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В Петербурге депутаты Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» предложили введение штрафов за склонение беременных женщин к прерыванию беременности. Предложение уже зарегистрировано, документ доступен в базе законопроектов на сайте парламента. «Проект закона направлен на установление запрета склонения к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованной на сайте парламента. При этом уточняется, что информирование о медицинских показаниях к аборту от врачей и других компетентных лиц не будет считаться нарушением. По новому законопроекту, за склонение к аборту предусмотрены штрафы: для физических лиц от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы могут быть наложены независимо от того, привело ли давление к фактическому прерыванию беременности. Авторы законопроекта объясняют свою инициативу стремлением укрепить институт семьи и материнства, повысить уровень рождаемости, а также снизить количество абортов в регионе. Подобные меры уже действуют более чем в десяти регионах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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