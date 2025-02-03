Захарова обвинила Финляндию в ненависти к собственным гражданам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала финское правительство из-за публикации инструкции для граждан Финляндии, желающих присоединиться к Вооруженным силам Украины. Она обвинила авторов документа в ненависти к собственным гражданам.
«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной „инструкции“ ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — заявила Захарова в интервью РИА Новости.
Ранее МИД Финляндии выпустило официальные рекомендации для граждан страны, желающих участвовать в военных действиях на стороне Украины как добровольцы. Согласно этим указаниям, участие финских граждан в конфликте в качестве добровольцев ВСУ не рассматривается как преступление. Данные инструкции доступны на официальном интернет-ресурсе министерства. В случае, если боец из Финляндии будет замечен в военных преступлениях, его будут судить.
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