В России появился отечественный препарат для похудения

В России на рынок выходит новый отечественный препарат для похудения «Тирзетта» от компании «Промомед». Об этом рассказала директор по новым продуктам, член совета директоров преприятия Кира Заславская.
«Рады поделиться с вами нашей гордостью, очередным достижением компании „Промомед“ ради российской науки — появление на рынке, в руках у врачей первого полностью отечественного тирзепатида», — передает слова Заславской РИА Новости. Она добавила, что был разработан уникальный метод очистки и выделения вещества, который гарантирует качество и эффективность препарата.
Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина упомянула, что ожирение стало серьезной проблемой, требующей контроля, и назвала новый препарат значительным шагом в этом направлении. Телеведущая, врач Елена Малышева также отметила, что препараты этой группы помогают снизить сердечно-сосудистые риски и предотвращать развитие колоректального рака.
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