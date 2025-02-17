В России появился отечественный препарат для похудения

Первый российский препарат для похудения «Тирзетта» выходит на рынок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Препарат «Тирзетта» является значительным шагом в борьбе с ожирением, заявила Драпкина
Препарат «Тирзетта» является значительным шагом в борьбе с ожирением, заявила Драпкина Фото:

В России на рынок выходит новый отечественный препарат для похудения «Тирзетта» от компании «Промомед». Об этом рассказала директор по новым продуктам, член совета директоров преприятия Кира Заславская.

«Рады поделиться с вами нашей гордостью, очередным достижением компании „Промомед“ ради российской науки — появление на рынке, в руках у врачей первого полностью отечественного тирзепатида», — передает слова Заславской РИА Новости. Она добавила, что был разработан уникальный метод очистки и выделения вещества, который гарантирует качество и эффективность препарата.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина упомянула, что ожирение стало серьезной проблемой, требующей контроля, и назвала новый препарат значительным шагом в этом направлении. Телеведущая, врач Елена Малышева также отметила, что препараты этой группы помогают снизить сердечно-сосудистые риски и предотвращать развитие колоректального рака.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России на рынок выходит новый отечественный препарат для похудения «Тирзетта» от компании «Промомед». Об этом рассказала директор по новым продуктам, член совета директоров преприятия Кира Заславская. «Рады поделиться с вами нашей гордостью, очередным достижением компании „Промомед“ ради российской науки — появление на рынке, в руках у врачей первого полностью отечественного тирзепатида», — передает слова Заславской РИА Новости. Она добавила, что был разработан уникальный метод очистки и выделения вещества, который гарантирует качество и эффективность препарата. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина упомянула, что ожирение стало серьезной проблемой, требующей контроля, и назвала новый препарат значительным шагом в этом направлении. Телеведущая, врач Елена Малышева также отметила, что препараты этой группы помогают снизить сердечно-сосудистые риски и предотвращать развитие колоректального рака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...