Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы Partiot

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом попросил у него дополнительные поставки средств ПВО. Об этом сообщил Белый дом. Там уточнили, что украинский глава запросил у Трампа дополнительные системы Partiot.
«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — рассказали представители Белого дома. Таким образом в США подвели итоги телефонного разговора между Зеленским и Трампом.
Сам президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский глава заявил, что диалог был направлен на сближение позиций России и Украины.
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