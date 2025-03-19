Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы Partiot

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Зеленский попросил у Трампа системы ПВО
Зеленский попросил у Трампа системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом попросил у него дополнительные поставки средств ПВО. Об этом сообщил Белый дом. Там уточнили, что украинский глава запросил у Трампа дополнительные системы Partiot. 

«Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — рассказали представители Белого дома. Таким образом в США подвели итоги телефонного разговора между Зеленским и Трампом.

Сам президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский глава заявил, что диалог был направлен на сближение позиций России и Украины.

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Глава Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом попросил у него дополнительные поставки средств ПВО. Об этом сообщил Белый дом. Там уточнили, что украинский глава запросил у Трампа дополнительные системы Partiot.  «Зеленский просил о дополнительной системе противовоздушной обороны для защиты населения», — рассказали представители Белого дома. Таким образом в США подвели итоги телефонного разговора между Зеленским и Трампом. Сам президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший» телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский глава заявил, что диалог был направлен на сближение позиций России и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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