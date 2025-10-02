Путин не стал раскрывать, кто придумал встретиться на Аляске

Путин не сказал, кто был инициатором встречи на Аляске
Путин не сказал, кто был инициатором встречи на Аляске Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Президент России Владимир Путин не уточнил, кто выступил инициатором встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Об этом глава РФ сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Отвечая на вопрос о том, чья была идея организовать встречу на территории Аляски, Путин заявил, что не считает важным обсуждать этот вопрос. «Ну какая разница? Главное, что мы встретились», — передает слова президент корреспондент URA.RU.

В период с 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевое внимание в рамках форума уделяется рассмотрению процессов становления многополярного мирового порядка, а также обсуждению возможных направлений его эволюции. В заседании принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

