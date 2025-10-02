Президент России Владимир Путин признался в своей любви к Москве, комментируя высказывание обозревателя RT Тары Рид. Она ранее подчеркнула, что испытывает теплые чувства к российской столице и отметила, что западная пропаганда ошибочно представляла Россию. В ответ на это Путин подтвердил, что разделяет ее отношение к городу.
«Вы сказали: „Я люблю Москву“. У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевым вопросом форума стало создание многополярной модели мирового порядка и обсуждение возможных направлений его дальнейшего развития. В работе мероприятия принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
