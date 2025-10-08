Средства ПВО России сбили восемь украинских беспилотников в трех приграничных областях

Восемь украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны России в среду, 8 октября, в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале. По данным ведомства, атаки были пресечены в трех приграничных регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале отметил, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.

