Тайна сновидений Набокова и якутское фестивальное кино

Новая неделя будет яркой и наполненной поисками подарков для вторых половинок, ведь в конце недели состоится самый романтичный праздник в году. А дождаться его в прекрасном настроении и приятной компании поможет наша новая Афиша.
Что сделать утром
Новую неделю начнем с неожиданностей — российская актриса Саша Бортич сыграла главную роль в клипе «
Что сделать днем
Днем можно уделить время себе и заняться онлайн-шоппингом. А заодно и приобщиться к искусству — Лувр открыл онлайн-магазин, в котором представлены коллаборации музея с различными брендами. Товары, представленные на сайте, имеют широкий ценовой диапазон. В интернет-бутике можно приобрести часы из коллаборации с Swatch, необычную одежду Uniqlo, канцелярию, чай и многое другое. Подробная информация о товарах, которые доступны в магазине Лувра, представлена на официальном
Еще стоит обратить внимание на новую книгу — набоковед Геннадий Барабтарло подготовил и прокомментировал уникальную часть наследия Набокова: 118 карточек, где он записал 64 сна — его дневник сновидений. Набоков хотел проверить теорию философа Данна, который считал, что более позднее событие отражается в более раннем сне. Получилась удивительная книга «
Что сделать вечером
С 7 февраля на большие экраны вышел якутский хоррор «
План на 9 февраля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в