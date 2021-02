Тайна сновидений Набокова и якутское фестивальное кино

Что снилось автору «Лолиты» на протяжении нескольких лет — узнаем из новой книги о Набокове Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Новая неделя будет яркой и наполненной поисками подарков для вторых половинок, ведь в конце недели состоится самый романтичный праздник в году. А дождаться его в прекрасном настроении и приятной компании поможет наша новая Афиша.

Что сделать утром

Новую неделю начнем с неожиданностей — российская актриса Саша Бортич сыграла главную роль в клипе « Elasticity » лидера музыкальной армяно-американской группы System of a Down Сержа Танкяна. Премьера клипа о том, как вырваться из круга ежедневных проблем, состоялась 5 февраля. Спродюсировал ролик режиссер и музыкант Илья Найшуллер. На его счету клип «False Alarm» The Weeknd и несколько видео группы «Ленинград».

Что сделать днем

Днем можно уделить время себе и заняться онлайн-шоппингом. А заодно и приобщиться к искусству — Лувр открыл онлайн-магазин, в котором представлены коллаборации музея с различными брендами. Товары, представленные на сайте, имеют широкий ценовой диапазон. В интернет-бутике можно приобрести часы из коллаборации с Swatch, необычную одежду Uniqlo, канцелярию, чай и многое другое. Подробная информация о товарах, которые доступны в магазине Лувра, представлена на официальном сайте .

Еще стоит обратить внимание на новую книгу — набоковед Геннадий Барабтарло подготовил и прокомментировал уникальную часть наследия Набокова: 118 карточек, где он записал 64 сна — его дневник сновидений. Набоков хотел проверить теорию философа Данна, который считал, что более позднее событие отражается в более раннем сне. Получилась удивительная книга « Я/сновидения Набокова », раскрывающая механизмы самоанализа и мышления писателя.

Что сделать вечером

С 7 февраля на большие экраны вышел якутский хоррор « Чёрный снег » («Хара Хаар»), получившего в этом году гран-при международного кинофестиваля «Окно в Европу». «Чёрный снег» — правдивая и бескомпромиссная притча о дальнобойщике, который ради наживы спаивает водкой жителей родной деревни, и не замечает, как судьба готовит ему ответный удар. Фильм основан на реальных событиях.