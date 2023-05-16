Россиян защитили от новых эпидемий

Власти учли ошибки ковида и подготовились к биологической войне

16 мая 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой Роспотребнадзора «Санитарный щит» страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство защитит жителей России от распространения заболеваний и будущих эпидемий. Власти учли ошибки пандемии коронавируса и разработали систему «Санитарного щита», которая позволит максимально долго сдерживать проникновение инфекций в страну. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая. По их мнению, новая система также позволит обеспечить безопасность страны от биологического оружия. Премьер высоко оценил работу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), которая «обеспечивает людей всем необходимым для защиты от инфекционных заболеваний». Мишустин напомнил время пандемии коронавируса и отметил, что Роспотребнадзор «стоял на страже здоровья россиян». «Это было очень тяжелое время. Ваши сотрудники достойно справились с возникшими тогда угрозами здоровью людей. Сегодня президент перед нами ставит новые задачи. В первую очередь это создание «Санитарного щита» России, чтобы предотвратить все риски, связанные с возможным возникновением инфекционных заболеваний в стране», — подчеркнул председатель правительства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высоко оценил работу Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса Фото с сайта government.ru По словам Поповой, за прошедшие два года на границе был выстроен барьер для усиления противоэпидемического контроля. Сделано это при помощи специальной высокоинтеллектуальной цифровой системы «Периметр», которая анализирует с точностью до 92% все эпидемические риски в разных странах мира и передает их санитарно-карантинным пунктам в России. Отдельное внимание уделяется лабораториям и ПЦР-тестированию. Всего в России сегодня 153 базовых и десять мобильных лабораторий — для работы на территориях с удаленными населенными пунктами. «Они расположены в 114 населенных пунктах, как и формулировалась вами задача, в больших населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек. Сегодня у нас эта задача решена, эта линия обороны выстроена», — сказала Попова. Статья по теме Мишустин запустил проект, который остановит коронавирус Также созданы новые наборы экспресс-диагностики, которые позволяют сократить в четыре раза время проведения исследования. По словам главы Роспотребнадзора, созданная многоступенчатая система позволяет быстро разбираться в том, что представляет угрозу для жителей России. Премьер-министр подчеркнул, что сегодня особенно важно увеличивать скорость обработки информации. «Я сам видел в „Векторе“ и ряде других научных учреждений прогрессивные разработки, которые позволят определять быстрее модель угроз и с чем мы имеем дело», — резюмировал Мишустин. Власти учли проблемы, с которыми столкнулись в период распространения пандемии коронавируса и делают все необходимое, чтобы быть готовыми к эпидемиям в будущем, уверены специалисты. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолога Павла Волчкова, «Санитарный щит» позволит максимально долго сдерживать пандемию «на вход». «Власти заинтересованы в контроле возможного ввоза различных инфекционных агентов, а это, прежде всего, контроль пассажиропотока через границу РФ. В пандемию мы столкнулись с этим, но были не подготовлены. Власти настраивают систему так, чтобы тестировать всех въезжающих в Россию людей Фото: Илья Московец © URA.RU Проблема в том, что нужно либо полностью закрыть границу, но это практически невозможно на длительный срок, либо границу открыть, но тогда будет происходить постоянное проникновение вирусных агентов. Суть в том, чтобы с помощью оперативно работающих и реагирующих пропускных пунктов иметь возможность тестирования всех влетающих и вылетающих граждан и их оперативного мониторинга. Это позволит минимизировать коэффициент распространения», — пояснил Волчков. Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко уверен, что «Санитарный щит» — это основа безопасности любой страны, «особенно такой большой, как Россия». «Маленькие государства находятся в окружении других и не могут самостоятельно обеспечить безопасность. А большая страна обязана заниматься собственным санитарно-эпидемиологическим благополучием. Актуальность щита всегда была высокой. COVID 2020 года показал нехватку кадров в России, инфраструктура серьезно отстала, чтобы ответить на эпидемиологический вызов такого масштаба», — подчеркнул Прохоренко. Новые наборы экспресс-диагностики позволяют сократить в четыре раза время проведения теста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Статья по теме Путин запускает новые секретные технологии в России «Санитарный щит» также позволит власти защитить страну от биологического оружия, если такая необходимость возникнет, отметил главный научный сотрудник института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. Он назвал всевозможные эпидемии «одним из способов ведения гибридной войны». «Вы же видели, что происходило во время пандемии. Фактически экономика замирает, люди лишаются работы, нуждаются в поддержке государства. Поэтому, имея совершенно свежий опыт, власти понимают, что эпидемии могут быть разными. Мы слышим, что уже 100 лет не было каких-то старых эпидемий, сейчас о них вновь говорят, вот корь предстает в новом обличии. Поэтому «Санитарный щит» — это способность государства защитить население от биологического воздействия», — подытожил Бобков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство защитит жителей России от распространения заболеваний и будущих эпидемий. Власти учли ошибки пандемии коронавируса и разработали систему «Санитарного щита», которая позволит максимально долго сдерживать проникновение инфекций в страну. Так эксперты объяснили URA.RU итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая. По их мнению, новая система также позволит обеспечить безопасность страны от биологического оружия. Премьер высоко оценил работу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), которая «обеспечивает людей всем необходимым для защиты от инфекционных заболеваний». Мишустин напомнил время пандемии коронавируса и отметил, что Роспотребнадзор «стоял на страже здоровья россиян». «Это было очень тяжелое время. Ваши сотрудники достойно справились с возникшими тогда угрозами здоровью людей. По словам Поповой, за прошедшие два года на границе был выстроен барьер для усиления противоэпидемического контроля. Сделано это при помощи специальной высокоинтеллектуальной цифровой системы «Периметр», которая анализирует с точностью до 92% все эпидемические риски в разных странах мира и передает их санитарно-карантинным пунктам в России. Отдельное внимание уделяется лабораториям и ПЦР-тестированию. Всего в России сегодня 153 базовых и десять мобильных лабораторий — для работы на территориях с удаленными населенными пунктами. «Они расположены в 114 населенных пунктах, как и формулировалась вами задача, в больших населенных пунктах численностью более 100 тысяч человек. Сегодня у нас эта задача решена, эта линия обороны выстроена», — сказала Попова. Также созданы новые наборы экспресс-диагностики, которые позволяют сократить в четыре раза время проведения исследования. По словам главы Роспотребнадзора, созданная многоступенчатая система позволяет быстро разбираться в том, что представляет угрозу для жителей России. Премьер-министр подчеркнул, что сегодня особенно важно увеличивать скорость обработки информации. «Я сам видел в „Векторе“ и ряде других научных учреждений прогрессивные разработки, которые позволят определять быстрее модель угроз и с чем мы имеем дело», — резюмировал Мишустин. Власти учли проблемы, с которыми столкнулись в период распространения пандемии коронавируса и делают все необходимое, чтобы быть готовыми к эпидемиям в будущем, уверены специалисты. По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолога Павла Волчкова, «Санитарный щит» позволит максимально долго сдерживать пандемию «на вход». Проблема в том, что нужно либо полностью закрыть границу, но это практически невозможно на длительный срок, либо границу открыть, но тогда будет происходить постоянное проникновение вирусных агентов. Суть в том, чтобы с помощью оперативно работающих и реагирующих пропускных пунктов иметь возможность тестирования всех влетающих и вылетающих граждан и их оперативного мониторинга. Это позволит минимизировать коэффициент распространения», — пояснил Волчков. Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко уверен, что «Санитарный щит» — это основа безопасности любой страны, «особенно такой большой, как Россия». «Маленькие государства находятся в окружении других и не могут самостоятельно обеспечить безопасность. А большая страна обязана заниматься собственным санитарно-эпидемиологическим благополучием. Актуальность щита всегда была высокой. COVID 2020 года показал нехватку кадров в России, инфраструктура серьезно отстала, чтобы ответить на эпидемиологический вызов такого масштаба», — подчеркнул Прохоренко. «Санитарный щит» также позволит власти защитить страну от биологического оружия, если такая необходимость возникнет, отметил главный научный сотрудник института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. Он назвал всевозможные эпидемии «одним из способов ведения гибридной войны». «Вы же видели, что происходило во время пандемии. Фактически экономика замирает, люди лишаются работы, нуждаются в поддержке государства. Поэтому, имея совершенно свежий опыт, власти понимают, что эпидемии могут быть разными.