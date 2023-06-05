Импортные лекарства станут доступнее для россиян

Мишустин применил механизм, испытанный после развала СССР

05 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Власти России упростили госрегистрацию импортных лекарств и ввоз оригиналов с надписями на иностранных языках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти закрыли вопрос доступности редких лекарств, возникший из-за ухода западных компаний, которые запускали новые препараты на рынок. Так объяснили эксперты URA.RU заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина 5 июня на оперативном совещании об упрощении госрегистрации и выводе на рынок импортных медикаментов. По словам аналитиков, такой механизм применялся соседними странами после развала Советского союза для заполнения фармрынка. На совещании Мишустин акцентировал внимание на ситуации с лекарствами. «Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители препаратов могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца 2024 года применение целого ряда упрощенных процедур», — заявил премьер. Новые правила повысят доступность лекарств, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Станет проще регистрировать аналоги препаратов, представленных в России, а также получать разрешения на ввоз оригиналов с надписями на иностранных языках, сказал Мишустин. «При реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств», — добавил глава правительства РФ. Новый подход сохранит стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием санкций, рассказали в пресс-службе правительства РФ. «Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества препаратов сокращается на 30 дней. Вновь зарегистрированные импортные лекарства могут продаваться не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке», — уточнили в пресс-службе. Из России ушла западные компании, которые выводили лекарства на рынок, рассказали эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Регистрация импортных препаратов в РФ усложнилась из-за ухода западных компаний, которые отвечали за этот процесс. Мишустин упростил процесс, в который были включены иностранцы, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Раньше в России были представительства иностранных фармкомпаний, которые выводили препарат на рынок — тестировали и регистрировали. Сейчас они ушли. Что делать системе, которая привыкла работать с конечным продуктом? Мишустин дал сигнал всем контролирующим органам об упрощении процедур запуска медикаментов на рынок и перезагрузке российской фармы», — пояснил политолог. Упрощение процедур на фармрынке принял премьер-министр РФ, иначе бы процесс затянулся, добавили эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Решение на уровне премьера необходимо, потому что документы, которыми регулируется регистрация лекарств, приняты на федеральном уровне, изменить их самостоятельно Минздрав не может, объясняет эксперт фармрынка Ирина Булыгина. «Если производители, которых в мире один-два, не будут возить или не продлят регистрацию, то Россия останется без этих препаратов. Значит мы будем в упрощенном порядке регистрировать свой препарат, чтобы быстрее вывести на рынок или ввозить дженерики по параллельному импорту. Механизм проверен бывшими советскими республиками, которые после развала союза остались без лекарств», — рассказала эксперт. Статья по теме В России перезапускают развитие науки и технологий Российские власти хотят упростить регистрацию препаратов, чтобы сделать более доступными медикаменты для хирургии и лечения редких заболеваний, отмечает врач Андрей Звонков. «Когда ввели санкции, то возникли проблемы с поставками некоторых лекарств. Если возможность покупать есть, то главной проблемой стала регистрация препаратов внутри страны. Обычно упрощенку используют для лекарств, которые мы не можем выпускать сами. А они нужны. К ним относятся медикаменты для наркоза, лечения орфанных заболеваний», — уточнил медик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти закрыли вопрос доступности редких лекарств, возникший из-за ухода западных компаний, которые запускали новые препараты на рынок. Так объяснили эксперты URA.RU заявление главы правительства РФ Михаила Мишустина 5 июня на оперативном совещании об упрощении госрегистрации и выводе на рынок импортных медикаментов. По словам аналитиков, такой механизм применялся соседними странами после развала Советского союза для заполнения фармрынка. На совещании Мишустин акцентировал внимание на ситуации с лекарствами. «Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители препаратов могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца 2024 года применение целого ряда упрощенных процедур», — заявил премьер. Станет проще регистрировать аналоги препаратов, представленных в России, а также получать разрешения на ввоз оригиналов с надписями на иностранных языках, сказал Мишустин. «При реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств», — добавил глава правительства РФ. Новый подход сохранит стабильность рынка медикаментов, оказавшегося под влиянием санкций, рассказали в пресс-службе правительства РФ. «Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества препаратов сокращается на 30 дней. Вновь зарегистрированные импортные лекарства могут продаваться не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке», — уточнили в пресс-службе. Регистрация импортных препаратов в РФ усложнилась из-за ухода западных компаний, которые отвечали за этот процесс. Мишустин упростил процесс, в который были включены иностранцы, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Раньше в России были представительства иностранных фармкомпаний, которые выводили препарат на рынок — тестировали и регистрировали. Сейчас они ушли. Что делать системе, которая привыкла работать с конечным продуктом? Решение на уровне премьера необходимо, потому что документы, которыми регулируется регистрация лекарств, приняты на федеральном уровне, изменить их самостоятельно Минздрав не может, объясняет эксперт фармрынка Ирина Булыгина. «Если производители, которых в мире один-два, не будут возить или не продлят регистрацию, то Россия останется без этих препаратов. Значит мы будем в упрощенном порядке регистрировать свой препарат, чтобы быстрее вывести на рынок или ввозить дженерики по параллельному импорту. Механизм проверен бывшими советскими республиками, которые после развала союза остались без лекарств», — рассказала эксперт. Российские власти хотят упростить регистрацию препаратов, чтобы сделать более доступными медикаменты для хирургии и лечения редких заболеваний, отмечает врач Андрей Звонков. «Когда ввели санкции, то возникли проблемы с поставками некоторых лекарств. Если возможность покупать есть, то главной проблемой стала регистрация препаратов внутри страны. Обычно упрощенку используют для лекарств, которые мы не можем выпускать сами. А они нужны. К ним относятся медикаменты для наркоза, лечения орфанных заболеваний», — уточнил медик.