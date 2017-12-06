08:05 06 декабря 2017 0

На губернаторские елки станет сложнее попасть «по блату» Фото: Дарья Попова © URA.RU

Администрация президента России порекомендовала регионам увеличить количество новогодних мероприятий и число приглашенных на них от имени губернатора. Как считают эксперты, таким образом, власти страны стремятся повысить уровень социального доверия между властью и обществом. В Пермском крае уже отчитались об изменениях.

В Прикамье был дан сигнал на прекращение «междусобойчиков», когда на торжественные вечера в основном попадали «по блату» или отличники. Местным властям посоветовали устроить доставку подарков детям-сиротам и многодетным семьям, организовать экскурсии для ребят из райцентов, пишут «Известия» со ссылкой на источник. Елки, утренники, торжественные губернаторские приемы должны собрать как можно больше детей.

Так, например, в правительстве Пермского края изданию рассказали, что в 2017 году число приглашенных на губернаторскую елку будет увеличено на 150 человек, а к праздничным мероприятиям добавятся экскурсии по городу.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский сказал, что данная инициатива АП — «это технология повышения социального доверия между властью и обществом, открытости». «Это важнее лояльности, ведь ключевая характеристика в том числе и политической мобилизации — это как раз доверие к процедурам голосования и к властным институтам», — отметил эксперт.