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Наступил конец недели — воскресенье, 11 февраля. А мы собрали для вас главные новости за сутки:
В Сети появились кадры из дворца арестованного дагестанского министра, которого задержали после обысков во всех министерствах и службах республики. После этих событий генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить особняки дагестанских чиновников.
Модель Настя Рыбка, которая выложила в интернете фото с миллиардером Олегом Дерипаской и главой правительственного аппарата Сергеем Приходько, ждет встречи с Путиным, чтобы «слить» ему информацию о сотрудниках и знакомых президента. Ранее Дерипаска подал в суд на эскортницу, а та ему ответила и объявила «кастинг адвокатов».
На этой неделе МВД РФ запретило инспекторам ГИБДД задерживать пьяных сотрудников прокуратуры и судей. Теперь их нельзя штрафовать и тем более лишать транспортных средств. Разбираемся, почему им досталось столько привилегий.
Скоро правительство снова поднимет пенсионный возраст. А через 28 лет россиянин будет должен содержать себя, свою семью и дополнительно одного пенсионера, показала статистика.
В московской школе скандал: детей не отпускают в туалет без согласия родителей и справки от врача. Когда эта история вскрылась, директор учебного заведения объяснила ситуацию.
Американец, который поддержал спортсменов РФ на Олимпиаде, рассказал, где взял российский триколор. Парень сначала хотел купить флаг другой страны, но там, где он искал, его не было.