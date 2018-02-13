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14 февраля 2018
13 февраля 2018
21:00  13 февраля 2018 1

Воры в законе теряют силу, в России объявлена мобилизация, причины крушения Ан-148. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Пресненский суд. Москва, спецназ
Силовики смогли взять криминал под контрольФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Влияние воров в законе в России резко снижается. Лидерам криминального мира теперь приходится договариваться с правоохранительными органами, а иногда даже выполнять поставленные ими условия. Эксперты рассказали «URA.RU», как воры в законе «попали под жесткий прессинг силовиков», почему они перестали «открывать дверь к следователю ногой» и при чем тут губернаторы.

Появились первые внятные версии авиакатастрофы Ан-148. СМИ, ссылаясь на инсайдера, рассказали о проблемах с двигателем. Чуть позже, когда в лаборатории МАК расшифровали информацию с «черных ящиков», появилась официальная версия крушения самолета.

В России объявили мобилизацию. Запасников вызывают в военкоматы. Для начала их ждут специальные занятия и сборы, за которые, кстати, будут платить.

В Сеть попали фото президентской Lada Vesta Signature, которая создавалась по особым пожеланиям клиента. Машина довольно сильно отличается от обычной «Весты».

Стало известно, как сложилась жизнь у жительницы Воронежской области, которая выиграла в лотерею рекордные полмиллиарда рублей. Спойлер: в родном поселке ее не видели уже давно.

В Сеть попало совершенно дикое видео из томского ночного клуба РайON. Студентка прямо на сцене, на глазах у зрителей, сделала парню минет за бесплатный коктейль и карту клуба. Директор заведения все отрицает и говорит о помаде.

Кирилл Егоров
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