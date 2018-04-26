Генпрокурор Украины признал массовые самоубийства военных в Донбассе

09:03 26 апреля 2018 0

Украинцы не выдерживают реалий братоубийственной войны Фото: страница Анатолия Матиоса в Facebook

С начала военной операции в Донбассе в 2014 году более пятисот украинских военных покончили с собой, еще около 4 тысяч человек погибли. О потерях рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

«С начала проведения АТО (антитеррористической операции — прим.ред.) статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек. 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство», — цитирует «Газета.ru» военного прокурора.

Военный прокурор уверен, что большое число самоубийств вызвано отсутствием мероприятий по реабилитации и адаптации украинских военных. Деньги на это в размере 109 млн гривен в этом году были выделены, но из-за бюрократических проволочек мероприятия не проводились, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в украинской прессе появилась информация о «волне самоубийств» в армии. Подчеркивалось, что министерство обороны замалчивает этот факт, напоминает телеканал 360.