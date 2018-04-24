Больше тысячи украинских военных свели счеты с жизнью после Донбасса

22:07 24 апреля 2018 0

Война калечит души солдат и офицеров ВСУ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Более тысячи участников так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе покончили с собой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Третьяков.

По его словам, военные получили психологические и физические травмы. Если в Афганистане основные жертвы собирало стрелковое оружие, то под Донецком и Луганском массированно применяется артиллерия, приводит мнение парламентария RNS. Это, помимо физических увечий, приводит к массовым контузиям, негативно воздействующим на психику.

Сегодня в боях с частями непризнанных республик ДНР и ЛНР участвуют почти 400 тысяч человек. В целом же с 2014 года через войну в Донбассе «пропустили» 1,6 млн граждан Украины, что составляет около 4% ее населения. В общей сложности потери в Донбассе оценивают более чем в 10 тыс. человек, в том числе почти 2,4 тыс. украинских военнослужащих.