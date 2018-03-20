Обвиняемый в уничтожении Boeing MH17 летчик перед смертью страдал от депрессии

11:01 20 марта 2018 0

Место катастрофы на огромной площади было усеяно обломками лайнера Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Накануне самоубийства экс-пилот ВВС Украины Владислав Волошин, который может быть причастен к катастрофе малайзийского Boeing 747, страдал от перепадов настроения и депресии. Об этом сообщил его друг, журналист Юрий Бутусов.

«Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там, на войне, он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался», — написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Имя бывшего военного летчика, после отставки назначенного и. о. директора Николаевского международного аэропорта, известно по делу о сбитом в 2014 году в Донбассе лайнере Malaysia Airlines, напоминает «Национальная служба новостей». Один из свидетелей сообщил, что его штурмовик Су-25 в тот день вернулся с задания без подвешенных к нему накануне вылета ракет «воздух-воздух», а сам пилот выглядел испуганным и выбитым из колеи. Украинская сторона полностью отрицала причастность Волошина к трагедии, жертвами которой стали почти триста человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

Впоследствии Владислав Волошин уволился из армии и получил достаточно высокий пост в гражданской авиации Украины. С женой и двумя детьми — девочкой двух лет и пятилетним мальчиком — он жил в съемной квартире. В понедельник, 19 марта, родные обнаружили Волошина лежащим на полу. До больницы экс-пилота довезти не успели — не приходя в сознание, он скончался в машине скорой помощи, напоминает RT.