У жителя Екатеринбурга Никиты Лаврова, впавшего в кому после ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, наблюдается улучшение. Об этом «URA.RU» сообщили источники в лечебном учреждении, где находится пострадавший.
«Есть положительная динамика, но состояние остаётся тяжёлым, другая пострадавшая остается в коме, состояние без динамики», — сообщил источник.
Лавров сидел за рулем Lada Vesta 28 июля, когда на территории Аргаяшского района в его машину въехал Lexus Косилова. Внедорожник экс-чиновника выскочил на встречную полосу. В отечественном авто кроме водителя находилось два пассажира, оба также жители Екатеринбурга.
Свердловчанка Анастасия Вяткина, чье состояние вызывает особую тревогу медиков и Лавров госпитализированы в Челябинскую областную больницу. Еще один пострадавший, Владислав Коваленко проходит лечение в Екатеринбурге.
В отношении Косилова возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Главное следственное управление ГУ МВД по региону. История приняла такой резонанс, что из теле- и радиоэфиров убрали рекламные ролики с участием Косилова, на которых он рекламирует продукцию своего агрохолдинга «Равис».