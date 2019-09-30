Уральский миллиардер из списка Forbes показал человека, который научил его считать деньги

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) миллиардер Игорь Рыбаков приехал на родину и встретился со школьными учителями. Об этом он рассказал на личной странице в социальной сети Instagram. На одном из видео он познакомил подписчиков с классным руководителем.
«Ионова Нина Семеновна — мой учитель математики и классный руководитель. Именно она научила меня считать бабки!», — пишет миллиардер из списка Forbes Рыбаков. Он отметил, что вместе с педагогами, директором и выпускниками создает сообщество, которое займется развитием школы.
Рыбаков является совладельцем корпорации «Технониколь» и сооснователем «Рыбаков Фонд». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» уроженец Магнитогорска занимает 78 место (его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов).