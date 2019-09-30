Уральский миллиардер из списка Forbes показал человека, который научил его считать деньги

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Миллиардер Игорь Рыбаков в родной школе № 56. Магнитогорск, бизнесмен, рыбаков игорь, технониколь, миллиардер
Игорь Рыбаков встретился с учителямиФото: Илья Московец © URA.RU

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область) миллиардер Игорь Рыбаков приехал на родину и встретился со школьными учителями. Об этом он рассказал на личной странице в социальной сети Instagram. На одном из видео он познакомил подписчиков с классным руководителем.

«Ионова Нина Семеновна — мой учитель математики и классный руководитель. Именно она научила меня считать бабки!», — пишет миллиардер из списка Forbes Рыбаков. Он отметил, что вместе с педагогами, директором и выпускниками создает сообщество, которое займется развитием школы.

Рыбаков является совладельцем корпорации «Технониколь» и сооснователем «Рыбаков Фонд». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» уроженец Магнитогорска занимает 78 место (его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов).

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Ионова Нина Семеновна - мой учитель математики и классный руководитель. Именно она научила меня считать бабки! ???? Очень люблю своих учителей, поэтому и приехал в школу, как благодарный выпускник. Собрал выпускников, педагогов, родителей, директора, и теперь все вместе мы создаем сообщество, которое будет развивать школу, добавляя влияние благодарных выпускников, которые принесут наставничество, энергию, жизнь и заботу ???????? ? Большая работа предстоит школе по созданию такого сообщества, и я предложил школе собрать целевой капитал, который удвою! Из основных вкладчиков в фонд школы будет создан совет, который будет решать, какого одаренного ученика или учителя стоит поощрить. Деньги не будут уходить на ремонт спортзала или новые окна. Главная цель нашей школы - благодарный выпускник! Педагоги гордятся благодарными выпускниками, как результатом своего труда! Ученики видят благодарных выпускников и понимают, кем они могут стать в будущем! Родители, видя благодарных выпускников, не тревожатся за будущее детей! ? Очень благодарен Магнитогорску, что испытал такие эмоции от встречи с выпускниками, учителями, встречей с самыми крутыми предпринимателями города и встречей в МГТУ со студентами и неравнодушными людьми. Радуюсь мощной готовности горожан идти дальше и развивать социум своими руками ???? ? Кто хочет сделать такое же сообщество в своем городе для своей школы, пишите в @legacyendowment! ? #RYBAKOV

Публикация от Игорь Рыбаков (@rybakov_igor)

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