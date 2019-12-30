В трех уральских городах проведут экологический эксперимент, который придумали в правительстве

Правительство РФ запустит новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.
Пока система будет действовать «в экспериментальном режиме». На Урале мониторинг будет осуществляться в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле. Также систему планируют запустить в Омске, Красноярске, Норильске, Братске, Череповце, Чите, Новокузнецке, Медногорске и Липецке.
Информация о качестве атмосферного воздуха, которую будут получать специалисты, позже появится на сайте Росприроднадзора. В какие сроки система заработает в каждом конкретном городе, пока не уточняется.
Ранее «URA.RU» сообщало о густом смоге, на который жаловались жителя Южного Урала. Неблагоприятная обстановка держалась несколько дней в Челябинске, Магнитогорске, а также в Коркино, Карабаше, Аше, Сатке и Златоусте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер устроил разнос чиновникам министерства экологии региона за то, что они оперативно не смогли определить источник неприятного запаха.
По данным «Национальной служба новостей» непростая ситуация сохраняется и в Красноярском крае. По оценкам местных парламентариев, обстановка вызвана не только лесными пожарами, но тем, что многие потребители переходят на отопление углем. Одна из причин такого решения — высокая стоимость на электроэнергию.