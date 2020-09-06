На российских курортах Черного моря не было больших вспышек коронавируса, сказал Юрий Барзыкин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне могут спокойно провести «бархатный сезон» в Краснодарском крае и Крыму, так как больших вспышек коронавируса на этих курортах не было. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«В наиболее массовых направлениях мы видим, что [заболеваемость коронавирусом] снижается. Где-то были локальные всплески, но общая тенденция по-прежнему идет на снижение. И не пришлось закрывать [курорты] повторно, как это было сделано в Испании, Италии», — объяснил в беседе с URA.RU Барзыкин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии отметил, что количество отдыхающих на отечественных курортах Черного моря приближается к прошлогодним показателям. «Конечно, приняли на 40-50% меньше [туристов] чем в прошлом году, потому что до 1 июля практически не работали. Тем не менее, июль, август, сентябрь на уровне прошлого года, и даже с превышением», — добавил Барзыкин.

Согласно официальной статистике, самое максимальное количество выявленных случаев коронавируса в Краснодарском крае датируется 6 августа. Тогда подтвердили 125 случаев COVID-19 (11 747 случаев за все время). В Крыму максимальное значение было 29 августа — 84 случая (2 706 случаев за все время). Барзыкин считает, что эти данные следует сравнивать с количеством прибывших туристов, а их, по его словам, миллионы.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что Крым относится к регионам, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. Краснодарский край относится к «желтым» регионам, передает RNS.

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