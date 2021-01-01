Российский публицист Анатолий Вассерман дал свой прогноз на новый год и предупредил о возможном начале Третьей мировой войны. В соцсетях к предсказаниями интеллектуала отнеслись скептически и сравнили его с астрологом и внуком осьминога Пауля.
В прогнозе на текущий год Вассерман подчеркнул, что особое внимание следует обратить на взаимоотношения Турции и США, так как «там заваривается Третья мировая». Кроме того, публицист прокомментировал президентские выборы в США, отметив, что поведение Демократической партии после оглашения результатов свидетельствует о подтасовке голосов.
«Вассерман — не внук осьминога Пауля?», — задается вопросом один из пользователей. Другие же, напротив, подчеркивают, что публицист не всегда точен в деталях, но часто угадывает.
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