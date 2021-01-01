01 января 2021

Прогноз Вассермана на новый год возмутил соцсети. «Внук осьминога Пауля?»

© Служба новостей «URA.RU»
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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Прогноз Анатолия Вассермана вызвал неоднозначную реакцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский публицист Анатолий Вассерман дал свой прогноз на новый год и предупредил о возможном начале Третьей мировой войны. В соцсетях к предсказаниями интеллектуала отнеслись скептически и сравнили его с астрологом и внуком осьминога Пауля.

В прогнозе на текущий год Вассерман подчеркнул, что особое внимание следует обратить на взаимоотношения Турции и США, так как «там заваривается Третья мировая». Кроме того, публицист прокомментировал президентские выборы в США, отметив, что поведение Демократической партии после оглашения результатов свидетельствует о подтасовке голосов.

«Вассерман — не внук осьминога Пауля?», — задается вопросом один из пользователей. Другие же, напротив, подчеркивают, что публицист не всегда точен в деталях, но часто угадывает.

Некоторые предположили, что сам публицист уже готов к войне
Многие пользователи разделяют точку зрения Вассермана
Другие приписывают публицисту родство с известным предсказателем осьминогом Паулем…
…или предлагают ему новый способ заработка
Вспоминают и один из любимых афоризмов публициста

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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