Кравчук предупредил Лукашенко о серьезных проблемах

Лукашенко будет отвечать за содеянное, заявил Кравчук Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Из-за ситуации с задержанием в Минске Романа Протасевича, основателя telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, у президента Белоруссии Александра Лукашенко могут начаться серьезные проблемы. Такого мнения придерживается первый президент Украины, подписавший Беловежское соглашение о развале СССР, Леонид Кравчук.

«Думаю, что его [Протасевича] проработали. Человек добровольно поменять взгляды за несколько дней не может. И, зная систему, репрессивную машину, которая есть сегодня в Беларуси, и необузданность самопровозглашенного президента Лукашенко — думаю, влияние было. При всех обстоятельствах Лукашенко не избежать серьезной оценки и в Беларуси, и вне Беларуси, ему придется отвечать за содеянное», — сказал Кравчук в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

Кравчук также считает, что со временем его предположения по этому вопросу подтвердятся. Лукашенко будет отвечать перед народом, заключил политик.

Протасевич был задержан 23 мая после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за ложного сообщения о минировании. 3 июня на белорусском телеканале ОНТ экс-главред NEXTA дал интервью, в котором рассказал о спонсорах telegram-канала, разладе в оппозиции и о своей поездке в Донбасс, пишет RT. В частности, он заявил, что Nexta получал финансирование, в том числе, и от уральской компании, связанной с горной добычей. Бывший главред telegram-канала Nexta признал вину в организации массовых акций, уточняет телеканал 360.