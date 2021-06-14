Моргенштерн обжаловал штраф по делу о пропаганде наркотиков

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Моргенштерн решил обжаловать решение суда по делу о пропаганде наркотиков Фото:

Рэпер Алишер Моргенштерн подал апелляцию по делу о пропаганде наркотиков, после которого ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат звезды Сергей Жорин.

«Моргенштерн обжаловал постановление о привлечении его к административной ответственности. Мы надеемся, что Московский городской суд внимательно изучит материалы дела и даст нам возможность реализовать наше право на защиту», — цитирует ТАСС Жорина.

Он отметил, что обжалование решения суда связано не с суммой штрафа, а с тем, что, по мнению артиста, не было судебного разбирательства. Жорин утверждает, что им с его подзащитным отказали в допросе свидетелей, приобщении письменных доказательств к делу и назначении экспертиз.

Ранее Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тысяч рублей рэперу за пропаганду наркотиков в песнях и клипах. Направила обращение в МВД касательно пропаганды наркотических веществ в новых песнях Моргенштерна организация «Лига безопасного интернета», передает RT. Моргенштерн назвал произошедшее «очередным перформансом» и «рекламой на всю страну страну стоимостью в 100 тысяч рублей», пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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