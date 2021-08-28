28 августа 2021

Россия намерена запустить в космос десять метеоспутников

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Павильон
Метеоспутники будут запущены до 2027 года Фото:

До 2027 года Россия планирует запустить десять метеорологических спутников. Об этом сообщается в совместном докладе «Роскосмоса» и Росгидромета.

В 2022 году планируется запустить два аппарата — «Метеор-М» (с номерами 2-3 и 2-4) и «Электро-Л» номер 4, передает РИА «Новости». В 2023 году будут запущены «Электро-Л» номер 5 и «Арктика-М» номер 2, в 2024-м — «Метеор-М» номер 2-5, в 2025-м — «Арктика-М» номер 3 и «Метеор-М» номер 2-6, в 2026-м и 2027-м — «Арктика-М» с номерами 4 и 5.

Отмечается, что сейчас на орбите работают четыре российских метеорологических спутника — два «Метеора-М» (с номерами 2 и 2-2) и два «Электро-Л» (с номерами 2 и 3). Кроме того, летные испытания проходит аппарат «Арктика-М» номер 1.

Спутник «Арктика-М» планировали запустить в 2019 году, еще один — двумя годами позже. Подразумевается, что метеоспутники отправят на высокоэллиптическую орбиту для детального анализа климата в арктических регионах и изучения последствий глобального потепления. Также сообщалось, что «Роскосмос» в 2025 году может запустить на орбиту четыре сферических космических аппарата для калибровки наземных оптических станций. Проект также поможет разрешить задачи фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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