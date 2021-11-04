Врач обвинил россиян в появлении новых штаммов COVID. «Такое поведение называется головотяпством»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, covid, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, бактериологическая опасность
Вирусолог считает, что из-за нарушения россиянами «коронавирусных» рекомендаций, могут появится новые штаммы вируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ноябре в России возможно появление новых штаммов коронавируса из-за несоблюдения гражданами «коронавирусных» рекомендаций. Этим заявлением поделился вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны. Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения. Такое поведение называется головотяпством на русском языке», — заявил врач в интервью радио Sputnik.

Профессор настоятельно рекомендует остаться в России в ноябрьские каникулы. По его словам, российские граждане могут подцепить опасные штаммы вируса и привезти их на родину. В этом случае, добавил Бутенко, специалистам «придется ломать голову». В конечном итоге в стране будут в очередной раз предприняты новые меры профилактики и лечения.

Россия заняла второе место по абсолютному количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. На первом месте расположились США. По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, сейчас в России открыто около 300 тысяч коек для больных COVID-19.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...