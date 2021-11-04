Вирусолог считает, что из-за нарушения россиянами «коронавирусных» рекомендаций, могут появится новые штаммы вируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ноябре в России возможно появление новых штаммов коронавируса из-за несоблюдения гражданами «коронавирусных» рекомендаций. Этим заявлением поделился вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

«Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны. Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения. Такое поведение называется головотяпством на русском языке», — заявил врач в интервью радио Sputnik.

Профессор настоятельно рекомендует остаться в России в ноябрьские каникулы. По его словам, российские граждане могут подцепить опасные штаммы вируса и привезти их на родину. В этом случае, добавил Бутенко, специалистам «придется ломать голову». В конечном итоге в стране будут в очередной раз предприняты новые меры профилактики и лечения.

Россия заняла второе место по абсолютному количеству смертей от коронавируса с начала пандемии. На первом месте расположились США. По словам главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, сейчас в России открыто около 300 тысяч коек для больных COVID-19.