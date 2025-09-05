Индия проигнорировала призывы Трампа отказаться от российской нефти

Индия намерена продолжать закупать нефть из России. Об этом сообщила глава министерства финансов Нирмала Ситхараман. Ранее президент США Дональд Трамп ввел повышенную пошлину для Индии из-за закупок российской нефти.
По словам министра, страна принимает решения о закупках исходя из собственных интересов, руководствуясь соображениями цены и логистики. «Если речь идет о российской нефти или любом другом товаре, мы выбираем то, что отвечает нашим национальным потребностям», — заявила Ситхараман в интервью телеканалу News18.
6 августа бывший президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25% на импорт российской нефти Индией. С учетом уже действующих с августа тарифов на индийские товары, совокупная ставка достигла 50%. Это является одним из самых высоких показателей среди всех торговых партнеров Вашингтона
После саммита ШОС Трамп объявил, что США потеряли Индию и Россию из-за Китая. Пост в соцсетях президент сопроводил фото с лидерами стран, которые душевно обащилсь на саммите.
