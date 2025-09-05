Индия проигнорировала призывы Трампа отказаться от российской нефти

Трамп ввел пошлины против Индии из-за закупок нефти РФ
Трамп ввел пошлины против Индии из-за закупок нефти РФ

Индия намерена продолжать закупать нефть из России. Об этом сообщила глава министерства финансов Нирмала Ситхараман. Ранее президент США Дональд Трамп ввел повышенную пошлину для Индии из-за закупок российской нефти. 

По словам министра, страна принимает решения о закупках исходя из собственных интересов, руководствуясь соображениями цены и логистики. «Если речь идет о российской нефти или любом другом товаре, мы выбираем то, что отвечает нашим национальным потребностям», — заявила Ситхараман в интервью телеканалу News18.

6 августа бывший президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25% на импорт российской нефти Индией. С учетом уже действующих с августа тарифов на индийские товары, совокупная ставка достигла 50%. Это является одним из самых высоких показателей среди всех торговых партнеров Вашингтона

После саммита ШОС Трамп объявил, что США потеряли Индию и Россию из-за Китая. Пост в соцсетях президент сопроводил фото с лидерами стран, которые душевно обащилсь на саммите.

