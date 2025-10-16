16 октября 2025

В Ставропольском крае прошли обыски у гендиректора «Крайтеплоэнерго»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анисимов стал фигурантом уголовного дела
Анисимов стал фигурантом уголовного дела Фото:

В Ставропольском крае силовики провели обыски у гендиректора ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Олега Анисимова. Анисимов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ранее руководитель занимал пост прокурора Шпаковского округа, сообщил источник «Блокнот».

«В офисе управленца уже провели обыски. Он стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий», — заявил источник. По версии следствия, с конца 2019 по начало 2023 года между «Крайтеплоэнерго» и охранным предприятием ООО ОП «Виктория» были заключены контракты на охрану объектов, однако деньги были похищены и использованы в личных целях. В результате ресурсоснабжающее предприятие понесло многомиллионные убытки.

На прошлой неделе по этому же эпизоду был арестован директор ООО ОП «Виктория» Олег Васильев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Васильев действовал в сговоре с неустановленными сотрудниками «Крайтеплоэнерго». Сейчас Васильев находится в СИЗО и пробудет под стражей минимум до 7 декабря 2025 года. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к хищению лица.

Похожий случай произошел в Пермском крае. Там в сентябре 2025 года руководителю подразделения газовой инспекции предъявили обвинение в получении взятки за приемку оборудования подрядчика. Следствие также возбудило уголовное дело, а фигурант был задержан сотрудниками УФСБ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ставропольском крае силовики провели обыски у гендиректора ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Олега Анисимова. Анисимов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ранее руководитель занимал пост прокурора Шпаковского округа, сообщил источник «Блокнот». «В офисе управленца уже провели обыски. Он стал фигурантом уголовного дела по факту превышения должностных полномочий», — заявил источник. По версии следствия, с конца 2019 по начало 2023 года между «Крайтеплоэнерго» и охранным предприятием ООО ОП «Виктория» были заключены контракты на охрану объектов, однако деньги были похищены и использованы в личных целях. В результате ресурсоснабжающее предприятие понесло многомиллионные убытки. На прошлой неделе по этому же эпизоду был арестован директор ООО ОП «Виктория» Олег Васильев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что Васильев действовал в сговоре с неустановленными сотрудниками «Крайтеплоэнерго». Сейчас Васильев находится в СИЗО и пробудет под стражей минимум до 7 декабря 2025 года. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к хищению лица. Похожий случай произошел в Пермском крае. Там в сентябре 2025 года руководителю подразделения газовой инспекции предъявили обвинение в получении взятки за приемку оборудования подрядчика. Следствие также возбудило уголовное дело, а фигурант был задержан сотрудниками УФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...